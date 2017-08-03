الجبلاية تعلن لوائح قيد اللاعبين الأجانب (مستندات)

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أعلن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، تعليماته بشأن قيد اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد للدوري الممتاز وقرر مسئولو الجبلاية منح استثناء للاعبين الفلسطينيين والسوريين والسماح للأندية بقيد لاعبين بحد أقصى ولا يتم احتسابهم ضمن اللاعبين الأجانب مع رفض استقدام أي حارس مرمى أجنبي.

كما أعلن مسئولو الجبلاية السماح بوجود اثنين لاعبين أجانب كحد أقصى في دوري القسم الثاني ولا يسمح لأندية الدرجة الثالثة والرابعة بقيد أي لاعبين أجانب إلا أن تكون عقودهم قديمة ولا يتم تجديدها بعد انتهائها.