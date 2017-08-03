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وكيل «تموين القليوبية»: لا زيادة في أسعار رغيف الخبز

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وكيل «تموين القليوبية»: لا زيادة في أسعار رغيف الخبز وكيل «تموين القليوبية»: لا زيادة في أسعار رغيف الخبز

التحرير

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شدد أحمد السيد وكيل مديرية بالقليوبية على تشديد الرقابة على المطاحن والمخابز لمتابعة تطبيق منظومة الخبز الجديدة للتأكد من صرف الدقيق وإنتاجه وسداد قيمة التأمين المعلن عنها.

وقال السيد فى تصريحات لـ«التحرير» اليوم الخميس إن كل ما يتردد عن تخفيض حصة المواطن عن 5 أرغفة أو رفع سعر الرغيف إلى 10 قروش عارٍ تمامًا من الصحة، موجها رسالة لأصحاب المخابز: «اللى مش قادر يدفع التأمين 3 أيام يقفل وعندى البديل وغيره شغال والمرحلة الجاية سيكون البقاء للأفضل».

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وأضاف وكيل مديرية التموين: «أصحاب المخابز ملهمش حجة إحنا بنبيع شيكارة الدقيق بـ235 جنيه، وفى مخابز حصتها 8 شكاير، مش قصة فى التأمين، والشيكارة الواحدة بتنتج حوالى 640 رغيف يعنى كسبانين كسبانين».

وأشار إلى أن القليوبية بها 2703 مخابز تعمل بشكل منتظم، نافيا تلقيه أي شكاوى من تطبيق منظومة الخبز الجديدة، ولفت إلى أن أصحاب المخابز التزموا بصرف حصص المواطنين المقررة.

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التحرير

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