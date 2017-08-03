مدير «الفنية العسكرية»: الطالب المتفوق يسافر في بعثات بالخارج (فيديو)

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قال اللواء الدكتور مصطفى محمد عبد الوهاب، مدير الكلية الفنية العسكرية، إن هذا الصرح التعليمي منذ إنشائه عام 1957، يهتم باختيار الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة، من خلال التواصل معهم ودعوتهم للالتحاق بالكلية، موضحًا أن الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة يقدمان الدعم الكامل للكلية، ويُطالبان بضم أكبر عدد من المتفوقين.

أضاف عبد الوهاب خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يُبث عبر فضائية «النهار وان»، مساء اليوم الخميس، أن الطالب المتفوق في الدراسة يُعين بهيئة التدريس ثم يُرشح للسفر إلى الخارج في بعثات تعليمية، مُعتبرًا الضابط المُهندس بمثابة سفير مصر بالخارج، حيث يكون على قدرٍ عال من الانضباط والالتزام والتفوق.

أوضح أن الحياة العسكرية تجعل الطالب قادرًا على التفوق العلمي واكتساب الانضباط والخبرات المُختلفة، مُشيرًا إلى أن الكلية لها دورًا في الحياة المدنية، مثل التعاون مع بعض الوزارات والمساهمة في المشروعات.

تابع أن المناهج تشهد تغييرًا كل خمسة أعوام تقريبًا، بالإضافة إلى إرسال بعثات للخارج وعقد مؤتمرات دولية، بهدف تبادل المعرفة والخبرات ومواكبة التطور التكنولوجي، الأمر الذي يُساهم في تقديم الدعم الفني والعمل على أحدث نظم التسليح، والقدرة على التصميم والابتكار.

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أكد مدير الفنية العسكرية أن الطالب لديه استعداد أن يكون قائدًا، وخوض التجارب المختلفة وسط بيئة العمل الجماعي، وذلك بسبب المشاركة في مسابقات دولية، والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس بشكل مستمر.

أشار إلى أن شروط الالتحاق بالكلية تخضع لعدة شروط، منهم أن يكون الطالب حاصلًا على 92% بالثانوية العامة شعبة الرياضيات، والخضوع لعدة اختبارات مُتعلقة بالجوانب العلمية والصحية قبيل الالتحاق، موضحًا أن الكلية ضمت اختبارًا جديدًا العام الماضي، وهو تحديد مستوى الذكاء.