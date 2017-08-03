انتهاء مرحلة أولى من عملية تبادل الأسرى بين النصرة وحزب الله في سوريا

دمشق - ( د ب أ)

انتهت عملية دخول مسلحي جبهة تحرير الشام وعائلاتهم الى محافظة ادلب شمال غرب سوريا بعد اطلاق سراح 5 أسرى من عناصر حزب الله اللبناني .

وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة الابناء الالمانية ( د ب أ) إن " 103 حافلات دخلت من منطقة السعن في ريف حماة الشمالي الشرقي، وتوجهت الى محافظة ادلب شمال غرب سورية .

وأكد المصدر أن "عملية التبادل تمت عبر دخول 5 دفعات من الحافلات ،مقابل اطلاق سراح أسرى عناصر حزب الله اللبناني الخمسة ".

وأوضح المصدر أن " 17 سيارة اسعاف تقل جرحى من هيئة تحرير الشام ايضا توجهت الى محافظة ادلب ".

ونقلت مصادر اعلامية مقربة من حزب الله اللبناني لـ (د ب أ) أن " قافلة سيارات انطلقت من منطقة السعن تابعة لحزب الله اللبناني تحمل عناصره الاسرى الخمسة باتجاه معبر جوسيه - القصير في ريف حمص لتدخل الاراضي اللبنانية، حيث سيتجه الأسير المحرر حسن نزيه طه إلى مدينته الهرمل بينما يتوجه المحررون الأربعة إلى بيروت".

وكانت 103 حافلات تقل مسلحي هيئة تحرير الشام وعائلاتهم دخلت إلى بلدة فليطة السورية في القلمون الغربي، مع موكبِ الصليب الأحمر الذي يتألّف من 17 سيارة نقلت جرحى تحرير الشام .