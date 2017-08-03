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العثور على جثة ثالثة أسفل أنقاض العقار المنهار بالمنصورة

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة ثالثة أسفل أنقاض العقار المنهار بالمنصورة

08:03 م الخميس 03 أغسطس 2017

العثور على جثة ثالثة أسفل أنقاض العقار المنهار بالمنصورة

انقاض العقار المنهار بالمنصور

الدقهلية - رامي القناوي:

انتشلت قوات الإنقاذ البري، التابعة للحماية المدنية، منذ قليل، الجثة الثالثة أسفل أنقاص العقار المنهار بمنطقة الثانوية بمدينة المنصورة، بعد 6 ساعات من البحث المتواصل، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى ثلاث وفيات بينهم طفلة، وثلاثة مصابين.

وانتشلت القوة جثمان "رزق نجيب"، 59 سنة، بعد أن نجحت في وقت سابق في إخراج ثلاثة من أسرة المتوفى، بينهم نجلته "مارينا رزق نجيب"، 30 سنة، مصابة، ونجلتها "جاسيكا جورج ماهر"، 4 سنوات مصابة، وجثة حفيدته "ساندرا جورج ماهر"، 7 سنوات، وجثة أخرى لأحد سكان العقار، يدعى "إبراهيم فهمي عبد الواحد"، 60 عامًا، ومصاب آخر يدعى "السيد جمعة الشربيني"، 54 سنة، صاحب محل لكي الملابس أسفل العقار، ونقلوا إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وتكثف قوات الإنقاذ البري، تحت إشراف اللواء مروان عبد المعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، من جهودها لرفع الأنقاض، في ظل تأكيد عدد من الأهالي على وجود أشخاص آخرين أسفله.

كان عقار مكون من خمسة طوابق بمنطقة شارع الثانوية بمدينة المنصورة، انهار، اليوم الخميس، وانتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري والإطفاء، برئاسة اللواء مروان عبد المعطي مدير الحماية المدنية، واللواء محمد حجي نائب مدير أمن الدقهلية للمكان، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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