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فرنسا: استطلاعات الرأي تظهر تراجع شعبية ماكرون 08:12 م الخميس 03 أغسطس 2017

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس - (أ ف ب):أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه، الخميس، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت بعد أقل من 3 أشهر على توليه منصبه.وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يوجوف" أن نسبة من لهم رأي إيجابي في الرئيس الفرنسي الذي انتخب في السابع من مايو، انخفضت 7 نقاط إلى 36%.وبلغت نسبة من لهم رأي سلبي 49% بارتفاع 13 نقطة مئوية، طبقا للاستطلاع الذي جرى لحساب "هافنجتون بوست" وقناة "سي نيوز" التلفزيونية.وشمل الاستطلاع 1003 أشخاص يومي 26 و27 يوليو.وأكد هذا الاستطلاع تراجع شعبية الرئيس الفرنسي التي أظهرها استطلاع سابق أجراه معهد "إيفوب" في الفترة من 17 إلى 22 يوليو وأظهر انخفاضها عشر نقاط خلال شهر لتصل إلى 54%.وانتخب ماكرون، 39 عاما، رئيسًا بنسبة 66% متغلبًا على منافسته اليمينية مارين لوبن.وأعلنت حكومة ماكرون الوسطية خفض الانفاق العام بمقدار 4,5 مليار يورو "5,3 مليار دولار" بهدف خفض العجز في الميزانية ليتناسب مع المعايير التي يحددها الاتحاد الأوروبي.وقال جيروم فوركيت، الخبير السياسي في "إيفوب"، أن الاستطلاعات تظهر أن بعض الناس يشعرون أنه ساحر بشكل استثنائي وضالع في التواصل وأن أسلوبه الذي يشبه أسلوب شخصيات هوليود هو أداة لتطبيق سياسات تقشفية.

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