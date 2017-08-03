السعودية: لا صحة لإدعاءات إيران حول التحقيق في اقتحام سفارة المملكة

القاهرة – (مصراوي)

قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، إنه لا صحة لما أطلقه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنور قاسمي، حول استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادث اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد قبل عام ونصف العام تقريبًا.

وذكر مصدر مسئول بالوزارة في بيان إن السلطات الإيرانية عمدت إلى "التسويف والمماطلة"، حيث تم إبلاغ الجانب الإيراني بجاهزية فريق سعودي للتواجد على الأراضي الإيرانية في الفترة من 25-29 ديسمبر من عام 2016، من أجل مشاركة السلطات الإيرانية في معاينة السفارة والقنصلية والإطلاع على نتائج التحقيقات.

وتعرضت سفارة المملكة في طهران لهجوم في يناير من العام الماضي اعتراضًا على أحكام سعودية بإعدام قيادات شيعية بالمملكة على رأسهم نمر النمر، ورشق المتظاهرون مبنى السفارة بالزجاجات الحارقة واقتحموا السور ودخلوا إلى الحرم قبل أن تخرجهم السلطات الأمنية. وتزامن ذلك مع اقتحام مشابه للقنصلية العامة بمدينة مشهد.

وصدقت محكمة إيرانية الأحد الماضي على أحكام بحق مقتحمي السفارة بطهران والتي قضت بالسجن لفترة تتراوح من 3 على 6 اشهر على خمسة من مقتحمي السفارة.

وتابع البيان السعودي أنه بعد مرور 4 أشهر من على الفترة التي أبدت فيها المملكة استعدادها لإرسال فريقها، طلب الجانب الإيراني تحديد موعد جديد لزيارة الفريق السعودي، وجاء الرد بالموعد وهو يوم 3 يوليو.

وتابع البيان: "لم تُشعر المملكة بالموافقة على تصريح هبوط الطائرة الخاصة بالفريق السعودي إلا في تاريخ 1 أغسطس 2017 بموجب مذكرة رسمية، وذلك بعد صدور بيان من وزارة الخارجية السعودية".

وكانت المملكة قد اصدرت بيانًا عبر وزارة خارجيتها يوم الإثنين أكدت فيه أن إيران رفضت استكمال إجراءات التحقيق في حادثي الاقتحام، وأضافت أن إيران عمدت إلى "الابتزاز" بهدف الحصول على امتيازات دبلوماسية بالمملكة في ظل قطع العلاقات بين البلدين.