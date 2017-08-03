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الجبلاية تكشف عن تعليمات القيد في الموسم الجديد (مستندات)

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حدد مسئولو اتحاد الكرة، المواعيد الرسمية للقيد بالموسم الجديد بالدوري الممتاز، والمقرر انطلاقه يوم 9 سبتمبر المقبل وأعلنت الجبلاية فتح باب القيد رسميًا يوم 10 أغسطس للفترة الأولى وينتهي يوم 17 من نفس الشهر وتقرر أن تكون فترة القيد الثانية من 18 أغسطس حتى 7 سبتمبر.

وقرر الاتحاد ، سداد أندية الدوري رسوم المشاركة في المسابقة المحلية بمبلغ 50 ألف جنيه للنادي الواحد بينما يكون المشاركة في الدوري الممتاز "ب" بقيمة 10 ألاف جنيه والقسم الثالث بمبلغ 5ألاف جنيه والقسم الرابع بمبلغ 3 ألاف و500 جنيه بينما قرر اتحاد الكرة مبلغ 10 ألاف جنيه لكل الأندية بمختلف الأقسام سواء الأول أو الثاني أو الثالث.

وأعلن الاتحاد إلزام الأندية بسداد مبلغ 270 ألف جنيه للموسم الجديد 2017-2018 عبارة عن 170 ألف جنيه من مستحقات الحكام، و100 ألف جنيه للكشف عن المنشطات.

وتسدد الأندية مبلغ 170 ألف جنيه على قسطين الأول في فترة القيد الأولى بقيمة 100 ألف جنيه والثانية في فترة القيد الثاني بقيمة 70 ألف جنيه.

وتسدد الأندية مبلغ 100 ألف  للكشف عن المنشطات على قسطين خلال فترتي القيد، تبلغ قيمة كل قسط 50 ألف جنيه.

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