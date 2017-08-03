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بالصور.. محافظ الدقهلية يزور مصابة بعد وفاة طفلتها في حادث عقار المنصورة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الدقهلية يزور مصابة بعد وفاة طفلتها في حادث عقار المنصورة

07:41 م الخميس 03 أغسطس 2017

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محافظ الدقهلية يأمر بإحالة واقعه انهيار عقار المنصورة للنيابة

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محافظ الدقهلية يأمر بإحالة واقعه انهيار عقار المنصورة للنيابة

الدقهلية - رامي القناوي:

زار الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، المصابة "مارينا رزق نجيب"، والتي أصيبت بكسور بأنحاء متفرقة بالجسم، ونجلتها "جاسيكا جورج سعد"، 7سنوات، فيما توفيت نجلتها الكبر "ساندرا" أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة شارع الثانوية بمدينة المنصورة.

وقدم المحافظ، العزاء للسيدة المصابة، مشددًا على توفير كافة سبل الرعاية الطبية، وتقديم الدعم للأسر المضارة جراء انهيار العقار.

يذكر ان العقار صدر له قرارات ترميم منذ عام 2003 ولم تلتزم صاحبته بالتنفيذ، وقامت ببعض أعمال الهدم بالطابق الأول من أجل إخلاء العقار من قاطنيه بنظام الإيجار القديم، حسبما أكد عدد من أهالي المنطقة.

كان عقار مكون من خمسة طوابق بمنطقة شارع الثانوية بمدينة المنصورة، انهار، اليوم الخميس، وانتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري والإطفاء، برئاسة اللواء مروان عبدالمعطي مدير الحماية المدنية، واللواء محمد حجي نائب مدير أمن الدقهلية للمكان، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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