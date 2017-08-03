محافظ الدقهلية يأمر بإحالة واقعه انهيار عقار المنصورة للنيابة

الدقهلية - رامي القناوي:

أمر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، بإحالة واقعه انهيار عقار مكون من خمسة طوابق بمنطقة شارع الثانوية، بمدينة المنصورة، للنيابة العامة، وإخلاء المباني المجاورة للعقار، وتشكيل لجنة لفحص جميع المباني والمنازل والمنشآت المجاورة، وعرض تقرير بشأنها.

و كلف الشعراوي وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف الإعانات للمتضررين، بقيمة 15 ألف جنيه للمتوفى و10 آلاف جنية للأسرة التي فقدت أحد أفرادها، وثلاثة آلاف جنيه للمصاب، وتوفير كافة أوجه الإغاثة للمتضررين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ موقع المنزل المنهار، بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والمهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، وعدد من نواب أعضاء مجلس النواب، وبحضور لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي، والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لحي غرب، والأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف.

وأكد المحافظ عمل خطة لإحلال المباني القديمة بعد انتهاء أعمال الحصر التي تجري حاليًا للمنشآت القديمة بالمدن والمراكز، مؤكدًا أن حياه المواطن في المقدمة لحمايتها من الخطر، مشددًا على محاسبة المقصرين والمهملين من المسؤولين عن انهيار المنزل.

كان عقار مكون من خمسة طوابق بمنطقة شارع الثانوية بمدينة المنصورة، انهار، اليوم الخميس، وانتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري والإطفاء، برئاسة اللواء مروان عبدالمعطي مدير الحماية المدنية، واللواء محمد حجي نائب مدير أمن الدقهلية للمكان، للوقوف على ملابسات الواقعة.