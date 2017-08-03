بكري: سأطلب رفع الحصانة عني حال براءة خالد حنفي.. مفيش مشكلة أتحبس

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، مساء الخميس، إن وزير التموين الأسبق خالد حنفي، المتهم في قضية «فساد القمح»، أهدر على مصر ملايين الجنيهات، منتقدًا الإعلاميين الذين روجوا لبراءته، زاعمين أنه تم حفظ القضية، وأكد أن التحقيقات مستمرة.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه لن يعتذر لوزير التموين الأسبق، قائلًا: «أعتذر على إيه؟ التحقيق ما زال مستمرًا، القضية لسه مستمرة يا بهاوات، بتجاملوا على حساب سُمعتنا؟ أصبحنا الجناة؟ طيب وتقرير لجنة تقصي الحقائق؟».

تابع: «لو تم حفظ القضية كما يروجون، فأناشد حنفي أن يذهب إلى النيابة العامة ويتقدم ببلاغ ضدي، وحينها سأطلب رفع الحصانة عن نفسي، وسأذهب للمحكمة وأقول ما عندي، ومعنديش مشكلة أتحبس لو أنا مُخطئ».

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واصل: «الوقائع موجودة، ونحن لها، وسيأتي وقت أحكي فيه الكثير، ولكني أمسك لساني لأن النائب العام يحقق في القضية، لأننا نحترم قضائنا».