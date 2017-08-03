وفاة شاب أحرق نفسه بسبب إزالة «محله المرخص» (صور)

التحرير

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شيّع أهالي نجع شلبي بمركز سوهاج جثمان الشاب علاء شلبي، الذي أشعل النيران في نفسه بسبب إزالة كافيتريا مملوكة له في حملة إزالات قادها محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم رغم حصول المتوفى على كل التراخيص اللازمة لإنشاء مشروعه من قبل المجلس المحلي.

وقال محمد عبد الموجود، والد الشاب، إن نجله راح ضحية المحافظ الذي لا يرحم أحدًا رغم أننا أشهرنا له كل التراخيص إلا أنه رفض الاستماع لنا، وألقى الأوراق على الأرض ما دفع نجلي لإشعال النيران في نفسه لشعوره بالظلم من قبل المحافظ الذي ترك نجلي والنيران مشتعلة فيه وذهب بسيارته.

وأضاف والد الشاب في حديثه لـ"التحرير": «علاء محترم جدا وكل الناس بتحبه وكان بيعمل في ليبيا وبسبب الأحداث هناك أقنعته بالعودة لمصر وكان يردد مصر مفيهاش أكل عيش يا والدي سيبني أسافر أي بلد عربية تاني فأقنعته بافتتاح كافيتريا بمنزلنا في شارع سيتي هو وشريكيه وحصل على كل التراخيص وبعد كل ده المحافظ أزال مشروعه وتسبب في وفاته».

وتابعت عبير محمد عبدالموجود شقيقة المتوفى: «علاء أخويا توفي بسبب التهاب رئوي حسب التقرير الصادر من المستشفى والمحافظة بتقول إنه مات علشان كان بيتعاطى مخدرات، مكفهمش موته كمان عايزين يظلموه وهو ميت، ده عمره ما شرب سيجارة وسبب موته الحروق التي تعرض لها بسبب ظلم المحافظ ليه»، ورددت: «حسبي الله ونعم الوكيل في المحافظ أخويا معاه أطفال صغيرة ذنبهم إيه يتيتموا بدري».

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وقالت بخيتة الليثى، والدة الشاب: «ولدي راح ضحية ناس مبترحمش ولا تعرفش ربنا.. معاه ولد 3 سنوات وبنت 5 سنوات ذنبهم إيه؟»، متهمة مسئولي الوحدة المحلية بسوهاج بتلقي رشاوى من نجلها من أجل منحه التراخيص اللازمه لمطعمه: «جبلهم بطارية لسيارة الوحدة وكل شوية يقولو ليه عايزين فلوس ولا نزيل المحل، لحد ما زهق من دفع الفلوس وبعدين أزالوا المحل واتسببوا في وفاته».

كان الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج قد أصدر بيانا رسميا، قال فيه إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أرسلت عدة إنذارات للشباب المتعدي، لكنه لم يستجب، فقمنا بإزالة التعديات تطبيقًا للقانون، مضيفا أن الشاب سيتم علاجه على نفقة الدولة، وأنه تبين أن المحل مرخص وفقا للقانون.

وأضاف: «الوحدة المحلية بمدينة سوهاج شنت منذ 45 يوما حملة مكبرة لإزالة تعدٍ "بروز" على شارع سيتي وفور تنفيذ قرار الإزالة أشعل الشاب النيران في جسده مستخدما مادة بترولية ما تسبب له في حروق متفرقة بالجسم نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج».