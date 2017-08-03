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خالد الجندي: ربنا مش مطالب بتبرير الأحكام الشرعية

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خالد الجندي: ربنا مش مطالب بتبرير الأحكام الشرعية خالد الجندي: ربنا مش مطالب بتبرير الأحكام الشرعية

التحرير

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حذّر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الخميس، من الاستمرار في ارتكاب المعاصي مع منّ ستره الله، قائلًا: «ربنا ساترك، ودوام الستر ابتلاء وتمحيص».

أضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»، أن استقبال أوامر الله وتعليماته «امتحان» أيضًا للإنسان، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر بتغيير موضع القبلة لم يسأل أحد «لماذا تم تغييرها؟».

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تابع: «ربنا مش مطالب يقولك تبرير للأحكام الشرعية، ومش مطلوب منه يوضح سبب تحريم الزنا أو شرب الخمر».

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التحرير

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