محافظ مطروح يكشف خطة مشروع تنمية غرب مصر (صور)

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كتب - محمد العمدة

مشروع التنمية يستهدف إقامة مركز حضاري ومناطق صناعية مختلفة

ووزير الإسكان: يوفر فرص عمل جديدة

استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان لاستعراض مقومات مشروع تنمية غرب مصر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير في الإسكندرية بالبدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية لمشروع تنمية غرب مصر، تمهيدًا لوضعه حيز التنفيذ، بما في ذلك المناطق اللوجيستية والاستثمارية والتجمعات العمرانية.

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع المشروع الذى يقدم نماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين ومستوى معيشة متميزة.

وقال المحافظ عقب الاجتماع، إن مشروع تنمية غرب مصر له أهمية كبيرة بعمل قاعدة تعزز الارتباط بالعمق الإفريقى وتزيد من دور مصر الإقليمى مع زيادة حركة التجارة الدولية والقدرة الاستعابية لحجم الصادرات والواردات، خاصة مع أهمية هذا الموقع لربط إفريقيا بقارة أوروبا وآسيا لنقل المنتجات إلى إفريقيا وتبادل السلع.

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وأشار أبو زيد، إلى أن المشروع يخدم دول أوروبا والمغرب العربى، وإنه مرتبط بشبكة متنوعة من الطرق والمواصلات مدعومًا بمناطق لوجيستيه تزيد من نصيب مصر من أنشطة تداول الحاويات وسياحة الكروز، مع إقامة مدينة سياحية ترتكز على جمالية الموقع والمناخ، وعلى تكامل الأنشطة ضمن استراتيجية تطوير هادفة.

وأكد أن مشروع تنمية غرب مصر يجعل من مطروح مركزًا اقتصاديًا يعتمد على تحسين المناخ الاستثمارى، ويسهم فى تنشيط الاقتصاد المحلى والقومى لتحقيق تنمية شاملة تقود كل القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة والتنمية العمرانية المتكاملة وتوفير المزيد من فرص العمل ووفرة فرص إسكان وخدمات ضمن بيئة عمرانية مستدامة وخضراء.

ولفت المحافظ، إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة توزيع التنمية والسكان لاستخدام الموارد غير المستغلة مع حماية واستغلال الموارد القائمة فى المعمور الحالى من «الاستنزاف – التلوث – التآكل»، وكذلك تحقيق الميزة التنافسية لكل إقليم بما يتلاءم مع مقوماته التنموية والعمل على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل، مع إتاحة الامتدادات والمحاور العرضية والتى تعمل على نقل وتوسيع التنمية الى عمق المناطق الصحراوية.

وأوضح أبوزيد، أن مخطط المشروع يستهدف القطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتجمعية، وكذا بناء وإصلاح السفن، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى «تين – زيتون – بلح» والصناعات الكيماوية «البلاستيك – البويات بأنواعها» وصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة ودباغة الجلود والأسماك.

ونوه بأن الرئيس سيجعل العلمين مدينة متكاملة ومركزًا ثقافيًا جديدًا بمصر بعد إعلان إنشاء مكتبة بمدينة العلمين الجديدة على غرار مكتبة الإسكندرية، حيث ستعطي طابعًا ثقافيًا وحضاريًا وتاريخيًا للمدينة الجديدة، خاصة بما تزخر به من مقومات تاريخية، فقد كانت مسرحًا للحرب العالمية الثانية، وبها من المقومات التاريخية لتكون مركزًا جديدًا للثقافة بمصر.

وفي نفس السياق أشاد وزير الإسكان بالدراسة الخاصة بالمشروع، التي ستعمل على تحقيق تنمية متكاملة بمنطقة غرب مصر، إضافة إلى أنها تحقق مزيدًا من فرص العمل للمواطنين، مؤكدا أنه سيتم التنسيق لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وإقامة المشروع على غرار مدينة العلمين الجديدة.