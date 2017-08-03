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ناجيتان من انهيار «عقار المنصورة» تتهمان صاحبه بتعمد هدمه (صور)

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التحرير

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اتهم عدد من سكان المنزل المنهار في مدينة المنصورة بالدقهلية صاحب العقار بالتسبب في الحادث، وادعوا أن صاحب العقار تلاعب في أساس العقار بغية إسقاطه قبل أن يغادره منذ يومين.

وأصيب 3 أشخاص وطفلة في انهيار عقار من 5 طوابق اليوم الخميس في شارع بسيم المتفرع من شارع الجمهورية بحي غرب المنصورة، ويواصل رجال الحماية المدنية جهود البحث عن مصابين تحت أنقاض المنزل.

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وقالت "رشا" إحدى الناجيات من العقار المنهار، في حديثها لـ"التحرير"، إن حالة الشقة التي كانت تسكنها في العقار جيدة، مشيرة إلى أنها استأجرتها وأجرت إصلاحات بها منذ وقت قريب.

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وأضافت رشا أن أحد جيرانها في الطابق الأرضي أخبرها بأن هناك "لعب" في الجدار من قِبل المُلاك، فاستدعوا مقاولين في مهنة المعمار، وأكدوا لهم أن هناك تكسيرًا بفعل فاعل في أسفل الجدار، حسب قولها.

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وتابعت في حسرة: "أنا خسرت كل حاجة ومعايا أربع عيال.. ننام في الشارع، ولا أمشي أشحت بيهم.. كل شيء راح"، مؤكدة أن ملاك المنزل خرجوا منه قبل سقوطه بوقت قليل، وأن ابنتها أصيبت في الحادث.

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وأيدت نعمة جمعة الشربيني، إحدى الناجيات من العقار المنهار، كلام جارتها قائلة: "الملاك تلاعبوا في أساس العقار بنية إسقاطه بعد فشلهم في إقناع السكان بتركه لأنه إيجار قديم".

واستكملت نعمة التي كانت تسكن بالطابق الثاني من العقار، حديثها لـ"التحرير" قائلة إن صاحب العقار أخلى الطابق الثاني الذي يسكن به قبل يومين فقط من سقوطه، ورأت أن هذا دليل يؤكد نيته المبيتة لإسقاط المنزل والتخلص من سكانه.

وفي نفس السياق، قال مصدر بحي غرب المنصورة: «من المبكر الحديث حاليا عن كيفية وأسباب سقوط العقار»، مشيرًا إلى أن لجنة فنية تقوم بالبحث لمعرفة أسباب الحادث.

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التحرير

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