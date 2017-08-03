إنقاذ أحد سكان العقار المنهار في المنصورة (صور)

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نجحت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، في إنقاذ أحد سكان العقار المنهار في المنصورة، وتمكنت القوات من إخراج السيد محمد، مكوجي، له محل أسفل العقار الذي انهار لحظة وجوده بداخله، كما تحاول القوات انتشال جثمان إحدى الضحايا.

يذكر أن العقار المنهار بمنطقة الثانوية بحي الجامعة بالمنصورة مكون من خمسة طوابق، وانهار ظهر اليوم على قاطنيه، وتم انتشال جثمان طفلة في السابعة من عمرها من تحت أنقاضه، كما تم استخراج ثلاثة مصابين ونقلهم إلى مستشفى طوارئ المنصورة الجامعي، لتلقي العلاج اللازم بخلاف المكوجي، الذي تم إنقاذه مؤخرًا والمصاب بجروح في رأسه وكدمات متفرقة في جسده وتم عمل الإسعافات اللازمة له فور خروجه.

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مصدر بالهلال الأحمر، أكد أن العقار كان به 18 فردًا تم استخراج 4 مصابين وجثة واحدة، وما زال هناك 13 شخصًا في عداد المفقودين.