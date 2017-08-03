أخبار عاجلة

تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى -
تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الإثنين -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة -
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

إنقاذ أحد سكان العقار المنهار في المنصورة (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نجحت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، في إنقاذ أحد سكان العقار المنهار في المنصورة، وتمكنت القوات من إخراج السيد محمد، مكوجي، له محل أسفل العقار الذي انهار لحظة وجوده بداخله، كما تحاول القوات انتشال جثمان إحدى الضحايا.

يذكر أن العقار المنهار بمنطقة الثانوية بحي الجامعة بالمنصورة مكون من خمسة طوابق، وانهار ظهر اليوم على قاطنيه، وتم انتشال جثمان طفلة في السابعة من عمرها من تحت أنقاضه، كما تم استخراج ثلاثة مصابين ونقلهم إلى مستشفى طوارئ المنصورة الجامعي، لتلقي العلاج اللازم بخلاف المكوجي، الذي تم إنقاذه مؤخرًا والمصاب بجروح في رأسه وكدمات متفرقة في جسده وتم عمل الإسعافات اللازمة له فور خروجه.

شاهد أيضا

مصدر بالهلال الأحمر، أكد أن العقار كان به 18 فردًا تم استخراج 4 مصابين وجثة واحدة، وما زال هناك 13 شخصًا في عداد المفقودين.

8f1259525b.jpgf65d67a17e.jpgc8f4cf2374.jpg64b669464f.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد