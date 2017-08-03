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رئيس الوزراء يكلف بسرعة متابعة حادث انهيار عقار المنصورة

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يكلف بسرعة متابعة حادث انهيار عقار المنصورة

07:22 م الخميس 03 أغسطس 2017

رئيس الوزراء يكلف بسرعة متابعة حادث انهيار عقار المنصورة

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كلًا من الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية بضرورة متابعة حادث انهيار عقار مدينة المنصورة.

كما كلف إسماعيل، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، بتقديم مستلزمات الرعاية الطبية للمصابين، وسرعة إنهاء دفن ضحية الحادث.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان أعلنت عن ارتفاع عدد وفيات حادث انهيارعقار مكون من خمسة طوابق بشارع الثانوية من شارع البحر بمدينة المنصورة، محافظة الدقهلية.

وانتشلت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالمحافظة، جثة جديدة من أسفل عقار منطقة شارع الثانوية بمدينة المنصورة المنهار، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى شخصين، وانتشال ثلاث مصابين.

وأخرجت قوات الحماية المدنية، جثة شخص يدعى "إبراهيم فهمي إبراهيم"، 60 عامًا، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الطوارئ بالمنصورة. وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة لطفلة تدعى "ساندرا جورج ماهر"، 7 سنوات، فيما أصيبت والدتها وتدعى "مارينا رزق نجيب"، 30 عامًا، ونجلتها "جاسيكا جورج ماهر"، 7سنوات، و"السيد جمعة الشربين"، 54 عامًا، صاحب محل لكي الملابس أسفل العقار، وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وتكثف قوات الإنقاذ البري تحت إشراف اللواء مروان عبدالمعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، من جهودها لرفع الأنقاض وانتشال باقي الضحايا في ظل تأكيد عدد من الأهالي وجود 4 أشخاص آخرين أسفل الأنقاض.

وقال الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية- خلال تفقده لموقع الحادث- إنه قرر صرف 3 آلاف جنيه تعويض لكل مصاب، و15 ألف جنيه لكل حالة وفاة.

كانت رئيس حي غرب المنصورة منال الغندور قد قالت، في وقت سابق من اليوم، إن العقار قديم ومتهالك وصادر له قرار ترميم منذ 2003، ولكن لم ينفذ- بحسب قولها.

 

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مصراوي Masrawy

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