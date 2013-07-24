نيابة قليوب تباشر التحقيقات في أحداث ميت حلفا وتحتجز 29 متهمًا

باشرت نيابة قليوب تحقيقاتها في أحداث قطع طريق القاهرة – الاسكندرية أمام قرية ميت خلفا بقليوب ، والاشتباكات التي وقعت بسببها ، واسفرت عن سقوط قتيلين و30 مصابا بينهم ضابط شرطة وبعض الجنود والأمناء.

أمرت النيابة العامة بقليوب بحجز 29 متهما من أنصار الدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول ، المتهمين في أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي عند قليوب نحو 10 ساعات ، وتشكيل لجنة فنية لحصر التلفيت التي تسببت فيها الإشتباكات.

استعجلت النيابة بإشراف المستشار محمد عبدالله المحامي العام لنيابات جنوب بنها تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وتحديد دور كل متهم في الأحداث موثقا بالصور والأدلة

> وتسلمت مجموعة من السيديهات المصورة للأحداث وتكشف قيام بعض المتهمين بالإعتداء علي سيارات الشرطة وبعض السيارات الخاصة وكذا احد المتظاهرين تسلق مدرعة لخطف السلااح الميري بالضابط الموجود بها الذي أسرع بغلق المدرعة.

كشفت التحقيقات التي باشرها فريق من النيابة ضم كل من أحمد هانى وشريف صديق وأحمد المنوفى ومحمود شوقى برئاسة تهامي وجدي وكيل أول النيابة وإشراف هيثم أبوضيف مدير النيابة عن أغلب المتهمين أن 7 فقط من المتهمين من أبناء االقليوبية والباقون من محافظات حيث تبين أن 12 منهم من المنوفية و8 من كفرالشيخ و2 من بني سويف و3 من البحيرة و2 من الفيوم وواحد من القاهرة وأنهم جاءوا من رابعة محملين في اتوبيسات وقرروا قطع الطريق وتم إختيار الموقع بدقة وعناية بحيث يتم شل حركة المرور بمداخل ومخارج القاهرة وعلي الدائري الأمر الذي تسبب في تأخر وصول عشرات المعتمرين للمطار وتكدس المسافرين علي الطريق لأكثر من 10 ساعة بعد الإختناق المروري الذي أصاب كافة الطرق الفرعية الأخري

> أكدت المتهمون في التحقيقات أنهم أخذوا أوامر بأن أحد الأشخاص من أنصار الجماعة سوف يلتقي بهم قرب الدائري عند قليوب بهدف قطع الطريق وإحداث حالة من الشلل المروري وقالوا أن المسيرة تم الحشد لها بأوامر من قيادات الجماعة المتواجدة فى رابعة العدوية عقب فشل مسيرة شبرا الخيمة فى قطع الطريق الدائرى عند منطقة أرض أم بيومى بسبب تصدى الأهالى لهم والاشتباك معهم فى حرب شوارع بالمنطقة تبادلوا خلالها إطلاق الرصاص مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 من أنصار الرئيس المعزول.

> أشارت التحقيقات أن الأحداث بدأت بتجمع حوالى 2000 شخص من الرجال والسيدات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية الاخرى المؤيدة لها .. بطريق القاهرة – الأسكندرية الزراعى بالقرب من مزلقان ميت حلفا دائرة قسم قليوب وقاموا بقطع الطريق ومنع سير السيارات فى الإتجاهين .. حاملين صور الرئيس المعزول لدكتور محمد مرسي .. ولافتات مدون عليها ( لا للانقلاب العسكرى – الشرعية والدستور ) .. مرددين الهتافات المطالبة بعودة المعزول والمناهضة

> فإنتقلت على الفور قيادات المديرية .. مدعومه بتشكيل فض و1 ميكروباص مدرع من قوة قطاع الأمن المركزى وعدد 2 ميكروباص مدرع من إدارة قوات الأمن .. وتم فتح قنوات إتصال مع المتجمعين لإخلاء الطريق وفتحة لحركة سير السيارات إلا انهم لم يمتثلوا وإستمروا فى تجمعهم وترديد الهتافات العدائية تجاه قوات الشرطة .. وتزايدت أعدادهم حتى وصلت إلى 5000 شخص .. وقاموا بإلقاء الحجارة على القوات والأهالى والسيارات التى تحاول المرور بالطريق .

> مما إستدعي القوات إلي إستخدام الغاز المسيل للدموع وتمكنت من تفريقهم من مكان تجمعهم بالطريق .. إلا أنهم أصروا على موقفهم وتجمعوا مرة أخرى خلف الطريق الدائرى .. الأمر الذى أدى إلى خلق حالة من الإختناق والضيق لدى أهالى المنطقة بقرى ميت حلفا وميت نما وأبو سنه الواقعة على الطريق وإشتبكوا مع المتجمعين .

لاحقت القوات بعد دعمها بقوات إضافية الأشخاص المتجمعين والمشتبكين معهم وتمكنت من فضهم بعد إستخدام الغاز المسيل للدموع .. وتمكنت من اخلاء الطريق تماماً واعادة حركة سير السيارات بالطريق لطبيعتها فى -أوضحت التحقيقات وحصر ضحايا الحادث والتلفيات أن الأحداث نتج عنها قتيلات وعدد كبير من المصابين بينهم العميد هشام عبدالصمد غريب محمد .. وكيل ادارة المرور بالمديرية .. بجرح سطحى بقرنية العين اليمنى ونزيف تحت العين اليمنى وجرح سطحى بالانف .. وتم تحويله لمستشفى الشرطة بالعجوزة للعلاج تحت غشراف العميد أشراف رياض مدير أدارة تأمين المستشفيات بالقليوبية وأمين الشرطة محمد السعيد على خضر من قوة قسم شرطة قليوب .. بكدمات شديدة بالقدم اليمنى .. وتم نقله لمستشفى قليوب العام .. وغادرها عقب عمل جبيرة طبية بالقدم ..

> كما حدثت تلفيات ببعض سيارات الشرطة السيارة رقم 4348 / ب 11 ميكروباص مدرع تابع لإدارة قوات الامن بالمديرية والسيارة رقم 4319 / ب 11 ميكروباص مدرع تابع لإدارة قوات الأمن بالمديرية .. كسر بالمرايات الجانبية الخاصة بالسيارتين .. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 33 احوال قسم قليوب .

> فيما تبلغ لقسم ثان شبرا الخيمة من المدعو عبدالله احمد حسين عصفور سن 61 مدير عام بهيئة المطابع الأميرية بالمعاش .. أنه أثناء سيره بالسياره قيادته رقم 734 و ر ق ملاكى بيجو 504 .. بطريق القاهرة / الاسكندرية الزراعى متجها لمدينة قليوب لشراء بعض الأدوات المنزلية .. وقبل مطلع الطريق الدائرى – دائرة قسم قليوب .. فوجئ بقيام بعض الأشخاص المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المتجمعين بالطريق بإلقاء الحجارة والتعدى بالشوم على السيارة ومنعوه من إستكمال سيره .. مما أدى لحدوث تلفيات شديدة بسيارته وعاد إلى منطقة سكنه مرة أخرى ولم يتمكن من التوجه لقسم شرطة قليوب لتحرير المحضر اللازم .. وبمعاينة السيارة تبين حدوث تلفيات بها عبارة عن تهشم كامل بزجاج السيارة والفوانيس وتطبيق بالسقف والكبود.

> من جانبه أكد اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية أن انصار المعزول إستهدفوا الطريق الزراعي نظرا لحيويته وأهميته بالنسبة للمسافرين ، مشيرا إلى انه جاري تحديد باقي المتهمين والمتورطين في الأحداث عن طريق جمع الأدلة وتحريات ضباط البحث الجنائي بعدما كشفت التحريات عن أنهم تلقوا الأوامر من قياداتهم برابعة العدوية .

> وأكد إستقرار الحالة الامنية علي الطريق وتأمينه بالتنسيق مع قوات الجيش لمنع تكرار ماحدث وقال أننا سنواجه بكل حزم وشدة ية محاولات لقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين .