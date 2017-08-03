أخبار عاجلة

تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى -
تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الإثنين -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة -
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حفتر يأمر القوات البحرية بالتصدي لأي قطع بحرية تدخل المياه الإقليمية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حفتر يأمر القوات البحرية بالتصدي لأي قطع بحرية تدخل المياه الإقليمية

07:19 م الخميس 03 أغسطس 2017

حفتر يأمر القوات البحرية بالتصدي لأي قطع بحرية تدخل المياه الإقليمية

المشير خليفة حفتر

طرابلس - (أ ف ب):

أمر المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" الممسك بزمام الأمور في شرق ليبيا بمنع السفن الأجنبية من دخول المياه الليبية بدون إذن، وفق ما أعلن متحدث إعلامي، الخميس.

وقال خليفة العبيدي، مدير مكتب الإعلام بالقيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" أن المشير حفتر أصدر أوامره لركن القوات البحرية برئاسة الأركان العامة بالتصدي لأي قطع بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية دون إذن الجيش الليبي.

وقال العبيدي لوكالة فرانس برس إن "الأوامر صدرت فعلاً للقواعد البحرية في طبرق وبنغازي وراس لانوف للتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية دون إذن قيادة الجيش الليبي".

وتمتد المنطقة التي تسيطر عليها قوات حفتر من الحدود المصرية شرقًا حتى وسط البلاد غربًا على مسافة نحو 1300 كيلومترا تطل على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وأشار العبيدي إلى أن هذه الأوامر صدرت بعد الإعلان عن عزم السلطات الإيطالية إرسال قطع بحرية إلى المياه الليبية دون موافقة قيادة الجيش والبرلمان في شرق ليبيا والذي يحظى باعتراف دولي.

والمشير حفتر هو الرجل القوي في شرق البلاد ولا يعترف بسلطة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في طرابلس التي تحظى بتأييد دولي.

وبقراره هذا، يعلن المشير حفتر معارضته لما تم الاتفاق عليه بين السراج وإيطاليا لتقديم مساعدة تقنية وبحرية في إطار مكافحة الهجرة السرية وتجار البشر الذين يجنون أموالاً طائلة مستفيدين من الفوضى السائدة في ليبيا منذ 2011 لإرسال عشرات آلاف المهاجرين إنطلاقا من ليبيا إلى إيطاليا سنويًا.

وتفيد المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 111 ألف شخص وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ بداية 2017 بينهم 95 ألفا إلى إيطاليا. وقضى نحو 2400 شخص أثناء عبورهم البحر.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العرب اليوم: غارات روسية على الرقة ومشاورات مصرية جزائرية حول ليبيا

    أخبار

  • برلمان إيطاليا يوافق على إطلاق سفن عسكرية لوقف تهريب المهاجرين من

    أخبار

  • البعثة الأممية في ليبيا ترحب بتصويت الهيئة التأسيسية على مسودة الدستور

    أخبار

  • الفريق الإنساني التابع للأمم المتحدة يقيم الدعم المقدم إلى بنغازي

    أخبار

إعلان

618f868134.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

رسميًا.. الزمالك يعلن ضم ظهير المنتخب السوري

رسميًا.. الزمالك يعلن ضم ظهير المنتخب السوري

مساء dmc - وزارة الداخلية تكرم المنتخب الوطني لكرة القدم للصم وضعاف السمع

مساء dmc - وزارة الداخلية تكرم المنتخب الوطني لكرة القدم للصم وضعاف السمع