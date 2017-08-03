أخبار عاجلة

تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى -
تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الإثنين -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة -
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رسميًا.. نيمار يدفع الـ222 مليون يورو لبرشلونة..ويفسخ تعاقده (صور)

Google+ Print
رسميًا.. نيمار يدفع الـ222 مليون يورو لبرشلونة..ويفسخ تعاقده (صور) رسميًا.. نيمار يدفع الـ222 مليون يورو لبرشلونة..ويفسخ تعاقده (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن الممثل القانوني للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، توجه لزيارة مقر النادي ودفع قيمة الشرط الجزائي ليصبح اللاعب حرًا، ويمكنه التوقيع لأي فريق.

ورفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس الحصول على الشرط الجزائي من جانب إدارة باريس سان جيرمان مبديًا شكوكه حول توافق الأمر مع قواعد اللعب المالي النظيف الموضوعة من جانب الاتحاد الأوروبي.

ولجأ باريس سان جيرمان عقب ساعات من رفض إدارة الدوري الإسباني لأموال النادي لحيلة أخرى حيث قام البرازيلي بفسخ عقده من طرف واحد عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي الذي يخول له ذلك.

ويمتلك الاتحاد الإسباني كامل الحق في الاعتراض على دفع باريس سان جيرمان للشرط الجزائي، لكنه لن يتمكن من منع اللاعب من دفع مبلغ الـ222 مليون يورو المنصوص عليها كشرط جزائي في عقد اللاعب.

شاهد أيضا

وأصبح نيمار بموجب دفع الشرط الجزائي لإدارة برشلونة لاعبا حرًا، ويحق له الانضمام لأي فريق، وإن كان المعلوم للجميع أنه اتفق بشكل نهائي مع باريس سان جيرمان.محاميين نيمار (1)

محاميين نيمار (2)

محاميين نيمار (3)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد