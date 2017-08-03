رسميًا.. نيمار يدفع الـ222 مليون يورو لبرشلونة..ويفسخ تعاقده (صور)

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أعلن نادي برشلونة الإسباني أن الممثل القانوني للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، توجه لزيارة مقر النادي ودفع قيمة الشرط الجزائي ليصبح اللاعب حرًا، ويمكنه التوقيع لأي فريق.

ورفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس الحصول على الشرط الجزائي من جانب إدارة باريس سان جيرمان مبديًا شكوكه حول توافق الأمر مع قواعد اللعب المالي النظيف الموضوعة من جانب الاتحاد الأوروبي.

ولجأ باريس سان جيرمان عقب ساعات من رفض إدارة الدوري الإسباني لأموال النادي لحيلة أخرى حيث قام البرازيلي بفسخ عقده من طرف واحد عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي الذي يخول له ذلك.

ويمتلك الاتحاد الإسباني كامل الحق في الاعتراض على دفع باريس سان جيرمان للشرط الجزائي، لكنه لن يتمكن من منع اللاعب من دفع مبلغ الـ222 مليون يورو المنصوص عليها كشرط جزائي في عقد اللاعب.

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وأصبح نيمار بموجب دفع الشرط الجزائي لإدارة برشلونة لاعبا حرًا، ويحق له الانضمام لأي فريق، وإن كان المعلوم للجميع أنه اتفق بشكل نهائي مع باريس سان جيرمان.