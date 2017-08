سانشيز يُقبل شعار أرسنال.. وفينجر يؤكد بقاءه (فيديو)

قال الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لأرسنال، إن نجم الفريق أليكسيس سانشيز، يتدرب بشكل جيد مع زملاءه، وتبدو لياقته مرتفعة للغاية.

وارتبط إسم اللاعب التشيلي البالغ من العمر 28 عامًا، بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، هذا الصيف، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم تجديده حتى الآن.

وأكد «فينجر»، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن سانشيز سيتواجد مع الفريق في الموسم الجديد، ولن يغادر ملعب الإمارات، مشيرًا إلى أن النادي سيجدد عقد اللاعب بالطبع إذا كان ذلك باستطاعته.

من جانبها، نشرت «ديلي ميل» مقطع فيديو صغير لسانشيز، وهو يقوم بتقبيل شعار المدفعجية، خلال التدريبات رفقة الدولي الألماني مسعود أوزيل.

Alexis with a cheeky kiss of the badge? pic.twitter.com/QszBAJIiMS — Simon Collings (@sr_collings)