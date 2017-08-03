مفاجأة غير مُتوقعة.. زواج سري وحمل وراء وفاة «غزل»

شيماء مصطفى

قدم والد الراقصة الاستعراضية الراحلة غزل بلاغًا إلى قسم شرطة الهرم ضد المستشفى التي أجرت فيها نجلته عملية تجميل في صدرها عن طريق حقن «السيلكون»

وعلى الفور تم فتح تحقيق في الواقعة، وتمكن الرائد محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، ومعاونيه الرائدان محمد عتلم، وهانى عجلان، من ضبط مدير المستشفى، والطبيبة التي أجرت العملية، و3 ممرضات، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق مُتصل كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أن الراقصة الاستعراضية غزل توفيت بعد نصف ساعة بعد خروجها من غرفة العمليات في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام.

وأضاف المصدر أن «غزل» ذهبت أمس إلى المستشفى لإجراء عملية إجهاض وليس جراحة تجميلية كما أُشيع، وعقب ذلك حدث لها مضاعفات، وفارقت الحياة على إثرها.

وأوضح المصدر أن الطبيبة خدرت المجني عليها بطريقة خاطئة، مما أدى لحدوث اضطرابات في الدورة الدموية، ولقيت مصرعها في غرفة العمليات.

وتم القبض على الطبيبة «أميرة. م» صاحبة مركز طبي غير مرخص بالهرم، وتحرر المحضر رقم 41645 جنح قسم الهرم لسنة 2017.

وذكر مصدر أمنى، أن الراقصة «غزل» كانت متزوجة عرفيا، وحملت من زوجها، إلا أن الجنين توفى في بطنها، ما أدى لضرورة إجراء عملية جراحية لها، وحددت لها مستشفى خاص موعد لإجراء العملية، حيث أجرتها لها طبيبة بالمستشفى وساعد بها 3 ممرضات، إلا أنه عقب الانتهاء من إجراء العملية تدهورت حالتها الصحية، وفارقت الحياة.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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