أخبار عاجلة

تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى -
تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الإثنين -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة -
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​وزير دفاع تشاد: مصر دولة محورية كبيرة بالقارة الإفريقية والعالم العربي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​وزير دفاع تشاد: دولة محورية كبيرة بالقارة الإفريقية والعالم العربي

06:53 م الخميس 03 أغسطس 2017

​وزير دفاع تشاد: مصر دولة محورية كبيرة بالقارة الإفريقية والعالم العربي

بشارة عيسي جاد الله

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال بشارة عيسي جاد الله، وزير الدفاع التشادي، إن بلاده تقدر دور مصر علي الساحتين العربية والإفريقية، مشيراً إلى حرص تشاد علي تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر والإستفادة من خبرة الهيئة العربية للتصنيع في العديد من أوجه التعاون وتبادل الخبرات التصنيعية عسكريا ومدنيا.

أكد وزير الدفاع التشادي، خلال كلمة له بمؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة العربية للتصنيع، على تلبية الهيئة لمتطلبات دولة تشاد في كافة المجالات بمنتجات مُتطورة وذات جودة عالية.

وأبدى الوزير، تقديره بالجهود والمواقف المصرية الداعمة لجمهورية تشاد، مؤكدًا حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر لما تمثله من دور ريادي على المستويين الإقليمي والدولي في التصدي للتحديات المُشتركة التي تواجه دول القارة الإفريقية.

وأشاد وزير دفاع دولة تشاد، على دور الهيئة العربية للتصنيع الإيجابي وتواجدها المُكثف وبقوة في القارة الإفريقية وبصماتها البراقة من خلال المُشاركة في العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية الهامة، وأضاف بقوله: "هذا ما عهدناه دوما من شعب مصر الشقيق على مر التاريخ".

كما أثني وزير دفاع تشاد، على مُبادرة الرئيس لدعم الشراكة المصرية الإفريقية في كافة المجالات التنموية كما كانت في سابق عهدها، ووصفها بقوله: "مصر الدولة المحورية الكبيرة بالقارة الإفريقية والعالم العربي ومحور الإستقرار داخل القارة الافريقية".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​بعد زيادة المياه.. متحدث الوفد: على تقديم خدمة جيدة

    أخبار

  • "العربية للتصنيع": حريصون على التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات

    أخبار

  • الكنيسة الأرثوذكسية ووزارة البيئة توقعان اتفاقًا حول دير مكاريوس بوادي

    أخبار

  • سفير فرنسا: السيسي من القادة القلائل الذين أراد ماكرون الاتصال بهم

    أخبار

إعلان

b489b1d764.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية