​وزير دفاع تشاد: مصر دولة محورية كبيرة بالقارة الإفريقية والعالم العربي

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال بشارة عيسي جاد الله، وزير الدفاع التشادي، إن بلاده تقدر دور مصر علي الساحتين العربية والإفريقية، مشيراً إلى حرص تشاد علي تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر والإستفادة من خبرة الهيئة العربية للتصنيع في العديد من أوجه التعاون وتبادل الخبرات التصنيعية عسكريا ومدنيا.

أكد وزير الدفاع التشادي، خلال كلمة له بمؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة العربية للتصنيع، على تلبية الهيئة لمتطلبات دولة تشاد في كافة المجالات بمنتجات مُتطورة وذات جودة عالية.

وأبدى الوزير، تقديره بالجهود والمواقف المصرية الداعمة لجمهورية تشاد، مؤكدًا حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر لما تمثله من دور ريادي على المستويين الإقليمي والدولي في التصدي للتحديات المُشتركة التي تواجه دول القارة الإفريقية.

وأشاد وزير دفاع دولة تشاد، على دور الهيئة العربية للتصنيع الإيجابي وتواجدها المُكثف وبقوة في القارة الإفريقية وبصماتها البراقة من خلال المُشاركة في العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية الهامة، وأضاف بقوله: "هذا ما عهدناه دوما من شعب مصر الشقيق على مر التاريخ".

كما أثني وزير دفاع تشاد، على مُبادرة الرئيس السيسي لدعم الشراكة المصرية الإفريقية في كافة المجالات التنموية كما كانت في سابق عهدها، ووصفها بقوله: "مصر الدولة المحورية الكبيرة بالقارة الإفريقية والعالم العربي ومحور الإستقرار داخل القارة الافريقية".