الطليعة الوفدية بالفيوم تؤيد بيان ” السيسي ”

أعلنت الطيلعة الوفدية الجديدة عن تأييدها لتأكيد وزير الدفاع المصرى عدم العودة فى خارطة الطريق التى طالب الشعب المصرى جيشه لانقاذه من براثن جماعة الإخوان المسلمين، وممثلها فى رئاسة الجمهورية الرئيس السابق محمد مرسى.

وتؤكد الطليعة الوفدية الجديدة على تلبيتها دعوة الجيش بالنزول الى الشوارع من أجل تفويض القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية، لحربهما على الإرهاب الذى طالب الأبرياء من المصريين بدعم من جماعة الإخوان وبإتفاقها مع الجماعات الإرهابية وحركة حماس والقاعدة، وتناشد الطليعة الشعب المصرى العزيز وتدعوه للنزول من أجل حماية بلدنا ومستقبلها وجميع الشعب .

وأشارت الطليعة إلى ضرورة إعلان جماعة الإخوان المسلمين والمتعاونين معها بأنها جماعات ارهابية وضرورة مصادرة أموالها لصالح الشعب المصرى، وملاحقة قياداتها وكل من يحرض على العنف.