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شاب لفايزة أبو النجا: «نشيطة زي ما يكون عندك 25 سنة»

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شاب لفايزة أبو النجا: «نشيطة زي ما يكون عندك 25 سنة» شاب لفايزة أبو النجا: «نشيطة زي ما يكون عندك 25 سنة»

التحرير

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شكر الشاب عمرو يوسف أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن، أعضاء لجنة تنمية جنوب الوادي خلال المؤتمر الجماهيري الذى عقد اليوم الخميس في محافظة بأسوان.

وخصّ يوسف الدكتور فايزة أبو النجا مساعد رئيس الجمهورية للأمن القومى، وإحدى المشاركات في المؤتمر بكلمة قائلا: "من أفضل وزراء التعاون الدولى فى تاريخ ، وعندها قدرات ونشاط للعمل والكفاح زي ما يكون عندها 25 سنة، ووصف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بأنه من أفضل من أنجبتهم مصر فى منصب وزير الإسكان ورئيس الوزراء".

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وطالب الدولة بالنظر إلى عدد من المشروعات المتعثرة بمدينة إدفو شمالي أسوان من بينها مشروع إنشاء المستشفى العام الجديد، واستغلال خامات الفوسفات التي تتوافر باحتياطات هائلة بمركز المدينة فى إقامة مشروعات صناعية ضخمة توفر الآلاف فرص العمل، موجها أمنياته بأن تكون هذه الزيارة بمثابة ليلة القدر للشعب الأسواني في تحقيق مطالبه وإنهاء مشاكله.

من جهته قابلت الدكتورة فايزة أبو النجا، وصلة الغزل قائلة للشاب: "أحييك على طلاقة لسانك وياريت الشباب كلهم يبقوا زيك".

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