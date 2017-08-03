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محلب: مصر تمتلك أكبر 3 محطات كهرباء في العالم

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محلب: مصر تمتلك أكبر 3 محطات كهرباء في العالم محلب: مصر تمتلك أكبر 3 محطات كهرباء في العالم

التحرير

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قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إن قادرة على إقامة نهضتها الحديثة، في ظل امتلاكها 7 آلاف كيلو متر من شبكات الطرق القومية التى تربط عواصم المحافظات والمدن الرئيسية بمدن أخرى، إضافة إلى امتلاكها أكبر قدرات للطاقة الكهربائية على مستوى العالم.

وأشار محلب اليوم الخميس إلى أن مصر تمتلك حاليا أكبر وأحدث 3 محطات توليد كهرباء على مستوى العالم، والتى تنفذها شركة سمينز الألمانية ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى قدرات 14 ألف و400 ميجا وات.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقدته لجنة تنمية جنوب الوادى بأسوان بحضور اللواء أحمد جمال الدين مساعد رئيس الجمهورية للأمن والإرهاب والدكتورة فايزة أبو النجا مساعد رئيس الجمهورية للأمن القومي.

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التحرير

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