رسميا.. الأهلي يقرر الاستغناء عن «الفار»

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قرر النادي الأهلي الاستغناء بشكل نهائي عن إسلام «الفار» لاعب الفريق الذي تم التعاقد معه الموسم الماضي ثم تم إعارته لفريق أسوان ورفض الجهاز الفني بقيادة حسام البدري ضم اللاعب إلى قائمة الموسم الجديد.

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وأكد البدري عدم حاجته لضم اللاعب لقائمة الأهلي في الموسم المقبل الغريب أن الأهلي فؤجئ صباح اليوم بأن نادي نجوم المستقبل يرسل له الاستغناء الخاص باللاعب ويطالب بتفعيل التعاقد الذي كان ينص علي ان يحصل نجوم المستقبل علي مليون ونصف في حالة قيد اللعب بقائمة الأهلي لموسم 2017 - 2018 ورد الأهلي علي نجوم المستقبل بأنه لن يفعل العقد وقرر الاستغناء عن اللاعب.

يذكر أن الأهلي كان قد حصل علي خدمات "الفار"مقابل 500 الف جنيه واشترط لاتمام بقية الصفقة قيده بعد انتهاء الإعارة لنادي أسوان.