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مؤمن زكريا يعقد جلسة مع البدري لمناقشة عرض الفيصلي

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مؤمن زكريا يعقد جلسة مع البدري لمناقشة عرض الفيصلي مؤمن زكريا يعقد جلسة مع البدري لمناقشة عرض الفيصلي

التحرير

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ينتظر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي تحديد حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة موعد الجلسة التي تم الاتفاق عليها بينهما لمناقشة العرض الذي وصل إليه من نادي الفيصلي السعودي والذي يرغب اللاعب في الانضمام إلى صفوفه وأبلغ الجهاز الفني والإدارة بذلك.

ويري مؤمن زكريا أنه من الأفضل له وللأهلي الموافقة علي العرض خاصة وأن العرض المقدم من الفيصلي  إعارة وليس بيع نهائي.

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ويفضل اللاعب الانضمام للفيصلي لأنه سيضمن المشاركة في المباريات، عكس الحال في الأهلي بسبب كثرة عدد اللاعبين في خط الوسط بالإضافة إلى الترضية المالية الجيدة التي سيحصل عليها هو والأهلي من قبل النادي السعودي.

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التحرير

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