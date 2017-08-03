منى محرز لـ مصراوي: الأسماك المصرية سليمة والسعودية لم تحظر استيرادها

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، إن مصر تصدر الأسماك بجميع أنواعها إلى كثير من الدول العربية والأوربية، لافتةً إلى أن المملكة العربية السعودية لم تصدر أي قرارات حظر للأسماك المصرية.

وأضافت محرز، في تصريح خاص لمصراوي الخميس، أن وزارة الزراعة في صدد توقيع بروتكول رسمي مع الممكلة العربية السعودية، حتى تكون عمليات التصدير تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التجارة والصناعة حتى لا يتم الزج بسمعة مصر التصديرية.

وتابعت نائب وزير الزراعة: "مصر تتبع القواعد الدولية للتصدير، ولا يوجد أي أمراض أو فيروسات بالأسماك المصرية".

وأشارت محرز، إلى أن الحكومة فرضت 12 ألف جنيه على الطن الواحد، وأنه من المستحيل تنفيذ عملية التصدير في الوقت الحالي بسب متطلبات السوق المحلي.

وأوضحت نائب وزير الزراعة ، أن الممكلة العربية السعودية ترسل خطابات اعتماد أماكن التصدير للموسم المقبل عبر وزارتي الخارجية والزراعة، مؤكداً أنه يتم مراجعة المنشات التصديرية بهدف تطبيق منظومة دولية لتبادل عمليات تصدير الأسماك بين الدول.

وكانت وزارتي البيئة والزراعة السعوديتين حظرتا مؤقتًا استيراد الأسماك الحية من مصر، بناءً على النشرة التحذيرية الصادرة عن المنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).