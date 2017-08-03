مصراوي Masrawy

​بعد زيادة أسعار المياه.. متحدث الوفد: على الحكومة تقديم خدمة جيدة للمواطنين 06:33 م الخميس 03 أغسطس 2017

محمد فؤاد المتحدث الرسمي لحزب

كتبت- مروة شوقي:قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن قرار الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي برفع سعر مياه الشرب جزء من البرنامج الحكومي لترشيد نسبة الدعم.وأضاف فؤاد، في تصريح لمصراوي، الخميس، أن قطاع المياه والصرف الصحي يعاني من مشاكل كثيرة ودائمًا ما يكون مثار استياء وغضب الشعب، مضيفًا:" المشكلة الأساسية ليست في الزيادة وإنما في تقديم الخدمة بشكل جيد ليشعر بها المواطن".ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن زيادة الخدمة أمر مفروغ منه في ظل موازنة عامة تعاني من العجز، مشيرًا إلى أن المواطن يستطيع تحملها قائلًا: "الجميع سيوافق على الزيادة في حالة ضمان استمرار وجود المياه دون انقطاعها طوال اليوم".ونوّه فؤاد، إلى ضرورة ربط الزيادة في المياه بما سيتم تقديمه من خدمات بشكل جيد، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار في المؤتمر الدوري للشباب في أسوان إلى ضرورة زيادة الخدمات وحث الحكومة على تقديمها بجودة عالية للمواطنين.وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس الأربعاء، قرار مجلس الوزراء، برفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك اعتبارًا من أول أغسطس الجاري.وجاء قرار المجلس، رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشا للمتر المكعب من 30 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة وإلى 120 قرشا من 70 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 مترا مكعبا) وإلى 165 قرشا من 155 قرشا للشريحة الثالثة (21-30 مترا).وتصبح الرسوم 200 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبًا، و215 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبًا، وتضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحى التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63% بدلا من 57%.

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