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محلب: مصر أنهت 7 آلاف كم طرق وتمتلك أكبر 3 محطات كهرباء بالعالم 06:25 م الخميس 03 أغسطس 2017

المهندس إبراهيم محلب

أسوان- (أ ش أ):قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إن الدولة انتهت من إنشاء 7 آلاف كيلو متر من شبكات الطرق القومية التي تربط عواصم المحافظات والمدن الرئيسية بمدن أخرى، بالإضافة إلى امتلاك أكبر وأحدث 3 محطات توليد كهرباء على مستوى العالم، والتي تنفذها شركة سمينز الألمانية ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي قدرات 14 ألف و400 ميجا وات.وأضاف محلب- خلال مؤتمر جماهيري عقدته لجنة تنمية جنوب الوادي مع القيادات الشعبية والتنفيذية بأسوان اليوم الخميس-، في ختام زيارة اللجنة التي استمرت لمدة يومين، أن مصر تبني حاليا دولتها الحديثة، في ظل امتلاكها كافة المقومات والثروات الطبيعية والبنية التحتية التي تؤهلها لذلك.وأوضح مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أنه تم إضافة إلى الخصائص الديموجرافية التي تحظى بها مصر في ظل أن 50 % من سكان الوطن من الشباب، هو بمثابة الأمل لإقامة وإنشاء دولة حديثة، كما أشاد بجهود الدولة للتصدي وعلاج فيروس سي بعد أن تخطيت النسب العالمية في العلاج، ونسب الشفاء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.من جانبها، قالت الدكتورة فايزة أبو النجا عضو اللجنة، إن الدولة لا تألوا جهدًا في تكريم علمائها في مختلف التخصصات، حيث من المقرر أن يشهد الرئيس السيسي يوم الأحد المقبل احتفالية بمناسبة عيد العلم، يكرم خلالها نخبة من علماء مصر في مختلف التخصصات.واستعرض محافظ أسوان مجدي حجازي- خلال المؤتمر- أهم الإنجازات التي شهدتها المحافظة والمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مشروع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي الناتجة عن محطة بلانة بنصر النوبة، والمزمع تنفيذه حاليا يعد الحل النهائي لمشكلة الصرف الصحي بالنسبة لقرى بلانة والنوبة وقرى دراو المتاخمة لها، في ضوء توافر كافة الضمانات الصحية لسلامة المياه الناتجة من المشروع، والذي من المقرر أن يصب في نهايته بنهر النيل وحلا جذريا لمشكلة نقص المياه في مصر خلال الفترة القادمة.

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