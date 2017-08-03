أخبار عاجلة

تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى -
تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الإثنين -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة -
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

برلمانيون يطالبون رئيس موريتانيا بالاعتذار عن اتهامهم بالفساد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

برلمانيون يطالبون رئيس موريتانيا بالاعتذار عن اتهامهم بالفساد

06:21 م الخميس 03 أغسطس 2017

برلمانيون يطالبون رئيس موريتانيا بالاعتذار عن اتهامهم بالفساد

رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز

نواكشوط - (د ب أ):

قال عضو مجلس الشيوخ الموريتاني القطب ولد محمد مولود إن أعضاء مجلس الشيوخ سيواصلون اعتصامهم داخل مبنى الهيئة التشريعية، احتجاجا على مساعي تنظيم استفتاء شعبي بعد غد السبت، بينما يعتزم الرئيس الموريتاني تنظيم مهرجان شعبي كبير لاختتام حملته السياسية في العاصمة نواكشوط مساء اليوم الخميس.

وأوضح ولد محمد مولود أن أعضاء مجلس الشيوخ المعتصمين الـ 16 من أصل 56 عضوا قضوا ليلتهم في مبنى المجلس وسيواصلون الاعتصام حتى تلبية مطالبهم وهي إلغاء الاستفتاء واعتذار رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لهم عن الاساءات والاتهامات لهم بالرشوة والفساد، عندما صوتوا ضد التعديلات الدستورية على مستوى هيئتهم التشريعية وأسقطوها، ما أدى بالرئيس إلى اللجوء إلى المادة 38 من الدستور لاستفتاء الشعب الموريتاني في الخامس من أغسطس الحالي.

وكان الشيوخ المعارضون لتعديل الدستور قد عقدوا امس مؤتمرا صحفيا أتبعوه باعتصام مفتوح هدفه تراجع السلطة عن الاستفتاء، لكن وحدات من الشرطة احاطت بمجلس الشيوخ ومنعت أنصار المعارضة من الوصول إلى مبنى المجلس، وسمحت للبرلمانيين بالالتحاق بزملائهم المعتصمين .

وتشمل التعديلات الحالية إلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية منتخبة لتعزيز اللامركزية وتنمية المحافظات. كما تقترح التعديلات دمج مجلسي الفتوى والمظالم والمجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية في مؤسسة واحدة، وإلحاق البعد البيئي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقد قررت أحزاب تسمى " تحالف المعارضة الرافض للاستفتاء" مقاطعة الاستفتاء بينما شاركت أربعة أحزاب معارضة في الاستفتاء كانت قد شاركت في الحوار السياسي مع الحكومة الحوار الذي أسفر عن إقرار التعديلات الدستورية. الاحزاب الرافضة تقول إن الاستفتاء غير توافقي وعبثي وأنها تخشى أن يكون مقدمة لمنح الرئيس فرصة اجراء تعديلات دستورية أخرى تسمح له بفترة رئاسية ثالثة.

ومن المنتظر اعلان نتائج الاستفتاء في ساعات الصباح الاولى من يوم الأحد .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المجلس الإسلامي ببريطانيا: الشاحنة دهست المصلين أمام المسجد "عمدا"

    أخبار

  • وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل

    أخبار

  • مجلس الشيوخ الموريتاني يناقش التعديلات الدستورية

    أخبار

إعلان

6160803d91.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين