صدور أحكام بالمؤبد بحق أفراد خلية بريطانية يشتبه بأنها إرهابية

لندن - (د ب أ):

قضت محكمة بريطانية في لندن، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد بحق مجموعة من المشتبه في كونهم إرهابيين، خططوا لتنفيذ هجمات في بريطانيا.

واتفقت هيئة محلفين في المحكمة المركزية الجنائية في لندن بما لا يدع مجالا للشك على أن الرجال، الذين أشاروا إلى أنفسهم في محادثة إلكترونية تم اعتراضها باسم "الفرسان الثلاثة"، خططوا لهجمات ضد رجال الشرطة والجنود كانت من الممكن أن يسقط إثرها الكثير من الضحايا.

وأعلن رئيس المحكمة الحكم، اليوم الخميس، وأضاف فيه حكما ضد متهم رابع بالسجن مدى الحياة.

وكان الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 38 عاما وينحدرون من برمنجهام وستوك أون ترينت محل عملية استخباراتية واسعة النطاق.

وأسست السلطات وكالة شحن كجزء من المهمة، وعرضت الوكالة وظائف على المتهمين في إطار العملية لكي تكون جيدة الاحكام . وتحركت الشرطة في أغسطس الماضي.

وعثرت السلطات على قنبلة أنبوبية غير مكتملة التجهيز وساطور محفور عليه كلمة "كافر"، وأغراض أخرى.

وقالت وكالة "برس أسوشييشن" للأنباء عقب الحكم أن جاريث بيرس، محامية اثنين من المتهمين، أعربت عن "قلقها العميق من أن هيئة المحلفين ارتكبوا أخطاء في هذه القضية".

وهذه هي ثان عقوبة بالسجن بسبب جرائم إرهابية بالنسبة لثلاثة من المتهمين. وحاول اثنان منهم أن يشتركوا في تدريب إرهابي في باكستان، وحصل آخر على تعليمات بشأن صناعة قنبلة.