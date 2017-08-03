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محافظ دمياط يبحث طلبات تقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة

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مصراوي Masrawy

محافظ دمياط يبحث طلبات تقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة

06:09 م الخميس 03 أغسطس 2017

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دمياط – محمد إبراهيم:

شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الخميس، اجتماع لجنة تقنين أوضاع أراضي التعديات على أملاك الدولة الذي انعقد في الديوان العام، بحضور اللواء سامي حمودة السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء مراكز المحافظة، ومديري الهيئات والمديريات صاحبة الولاية على أراضي الدولة، وذلك لبحث الطلبات المقدمة من المواطنين.

واستمع المحافظ خلال الاجتماع إلى تقرير السكرتير العام للمحافظة، ورئيس اللجنة الفنية للجنة حول الطلبات المقدمة والمعاينات التي جرت لهذه الطلبات، وعددها 13 حالة، كما عرض بيانًا بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين وفقًا لنموذج "الاستدلال والاستبيان للأراضي"، الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦، بغرض استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

ووجه المحافظ، السكرتير العام للمحافظة بمعاينة الحالات التي لم يجر معاينتها، وإعطاء رأي نهائي خلال 10 أيام، على أن يُعقد اجتماع للجنة يوم الأحد المقبل، وذلك قبل العرض على رئاسة مجلس الوزراء، موضحًا أن الحالات التي سيتم الموافقة على تقنين أوضاعها هي الأراضي المزروعة والمثمرة، بالإضافة إلى الأراضي التي يوجد عليها مبان مأهولة بالسكان.

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