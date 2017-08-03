مصراوي Masrawy

شوقي يكرم المُعلمين على منحة الماجستير في إدارة المؤسسات التعليمية 06:02 م الخميس 03 أغسطس 2017

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كتبت- ياسمين محمد:كرم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، المُعلمين الحاصلين على منحة الماجستير في مجال الإدارة الدولية للمؤسسات التعليمية عام 2017 المقدمة من قبل مؤسسة الألفي.وحضر التكريم شيرين حمدى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، عزة شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية المعاهد القومية، نيرمين أبو جازية المدير التنفيذي لمؤسسة الألفى للتنمية البشرية، ومحمد عبد الهادى مدير البرامج الخاصة بمؤسسة الألفى.وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن التكريم يأتي ذلك في إطار بروتكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الألفى للتنمية البشرية والإجتماعية، لرعاية القدرات الإدارية والقيادية لمديرى المدارس والقيادات التعليمية داخل المدارس؛ والتي تشمل تقديم خمس منح للحصول على درجات الماجستير فى مجال الإدارة الدولية للمؤسسات التعليمية من جامعة لوديفسبيرج بألمانيا، وجامعة حلوان بالقاهرة بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD.وكرم شوقي، خمسة معلمين حاصلين على منحة الماجستير 2017وهم: (منال عبد المعطى بمدرسة كلية النصر للبنات بالإسكندرية، والشيماء السيد سمير بمدرسة كلية النصر للبنات بالإسكندرية، وطارق محمد محمود بمدرسة كلية النصر للبنات بالإسكندرية، وعلا هناء الدين إسماعيل بمدرسة السيد محمد كريم، وأمل طلعت بسطا بمدرسة الحرية للغات)، بالإضافة إلى تكريم أثنين من خريجي المنحة 2015وهم: أحمد محمود أحمد بمدرسة النصر الحكومية لغات بالسادس من أكتوبر، وتامر محمد القاضى بمدرسة السيد محمد كريم القومية بالإسكندرية.وأشارت إلى أن مدة الدراسة لهؤلاء المعلمين للحصول على منحة الماجستير في الإدارة الدولية في مجال التعليم من جامعة لوديفسبيرج بألمانيا وجامعة حلوان فرع الزمالك بالقاهرة.يذكر أن البرنامج يستوجب قيام القيادات المختارة بالسفر لمدة 10 أيام فى كل فصل دراسى إلى الجامعة لوديفسبيرج بألمانيا؛ لتلقى المحاضرات في مجال التخطيط التعليمي والإدارة التعليمية والقيادة، والعودة لتطبيق تلك المفاهيم المتميزة داخل المؤسسة التعليمية التي يعمل بها لقياس وتقدم أداء كافة العاملين بالمدرسة.وفيما يتعلق بمعايير القبول فتتمثل في السن بأن لا يتعدى خمسة وخمسون عامًا، ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلها، وخبرة العمل في مجال التعليم لا تقل عن خمسة أعوام مع تقديم الوثائق الداعمة، والإجادة في اللغة الإنجليزية على مستوى متقدم وتقديم شهادة "TOFEL"، وبناءً عليه تقوم مؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية بتحمل تكاليف كافة المصاريف المطلوبة.

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