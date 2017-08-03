تحصين 41 ألف رأس من الماشية ضد الحمى القلاعية بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور إيهاب شكري، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط، الانتهاء من تحصين 41 ألف رأس من الماشية، بما يمثل حوالي 56% من إجمالي عدد الرؤوس في قرى ومدن الإقليم، مشيرًا إلى أن الأمصال، وقاية ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأكد شكري، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن ما جرى على أرض الواقع من سرعة التحصين ضد المرض يعد إنجازًا حدث في فترة زمنية قصيرة، مناشدًا المربين التواصل مع الحملة القومية للتحصين المستمرة حتى منتصف الشهر الجاري.

وأرسل عدد من مزارعي مركزي فارسكور وكفر سعد خطابات إلى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، في وقت سابق، تكشف عن معاناتهم من انتشار مرضى الحمى القلاعية الذي يصيب المواشي ويقضي على عشرات الرؤوس يوميًا، ما يفقد الفلاحين ومربي الماشية آلاف الجنيهات من أموالهم ويضيع مجهودهم في تربية المواشي ويهدد الثروة الحيوانية.

وانتهت لجان من الإدارة العامة للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارة البيطرية بمركز فارسكور، من تحصين الجلد العقدي عقب المرور على المزارع المسجلة للرقابة والمتابعة الفنية، والتأكد من وصول الخدمات البيطرية للمربين بأسلوب صحيح.