أخبار عاجلة

تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى -
تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الإثنين -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة -
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تحصين 41 ألف رأس من الماشية ضد الحمى القلاعية بدمياط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحصين 41 ألف رأس من الماشية ضد الحمى القلاعية بدمياط

05:44 م الخميس 03 أغسطس 2017

تحصين 41 ألف رأس من الماشية ضد الحمى القلاعية بدمياط

تحصين المواشي

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور إيهاب شكري، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط، الانتهاء من تحصين 41 ألف رأس من الماشية، بما يمثل حوالي 56% من إجمالي عدد الرؤوس في قرى ومدن الإقليم، مشيرًا إلى أن الأمصال، وقاية ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأكد شكري، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن ما جرى على أرض الواقع من سرعة التحصين ضد المرض يعد إنجازًا حدث في فترة زمنية قصيرة، مناشدًا المربين التواصل مع الحملة القومية للتحصين المستمرة حتى منتصف الشهر الجاري.

وأرسل عدد من مزارعي مركزي فارسكور وكفر سعد خطابات إلى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، في وقت سابق، تكشف عن معاناتهم من انتشار مرضى الحمى القلاعية الذي يصيب المواشي ويقضي على عشرات الرؤوس يوميًا، ما يفقد الفلاحين ومربي الماشية آلاف الجنيهات من أموالهم ويضيع مجهودهم في تربية المواشي ويهدد الثروة الحيوانية.

وانتهت لجان من الإدارة العامة للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارة البيطرية بمركز فارسكور، من تحصين الجلد العقدي عقب المرور على المزارع المسجلة للرقابة والمتابعة الفنية، والتأكد من وصول الخدمات البيطرية للمربين بأسلوب صحيح.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تحصين 185 ألف رأس ماشية ضد الحمى بالشرقية

    أخبار

  • النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة تهريب حاوية بميناء دمياط

    أخبار

  • دمياط تتصدر مؤشرات التنمية البشرية على مستوى محافظات الجمهورية

    أخبار

  • محافظ دمياط يصدق على ندب حفناوي رئيسًا لفارسكور ورفعت للسرو

    أخبار

إعلان

2d6126f627.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها

تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها

ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر

ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر

باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب

باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل