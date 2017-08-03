إيداع مدرب كاراتيه متهم بقتل والدته وشقيقه بإمبابة "الأمراض العقلية"

كتب - صابر المحلاوي:

أودعت نيابة شمال الجيزة، بإشراف المستشار مدحت مكي، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية مدرب كاراتيه متهمًا بقتل والدته وشقيقه التوأم بمنطقة إمبابة، في شهر رمضان الماضي، مستشفى الأمراض العقلية لبيان مدى صحة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، وقررت النيابة إخضاعه للملاحظة الطبية 45 يومًا.

وصدر قرار النيابة بإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية، لبيان مدى إدراكه بعد هذيانه بأقوال غير منطقية أثناء التحقيقات، حيث قرر أن "الجن" وراء ارتكابه الجريمة، وأن أسرته كانت تقوم بعمل "الأعمال والسحر" له؛ ما أدى لإصابته بحالة اكتئاب، وأثناء التحقيقات طلبت شقيقته عرضه على طبيب نفسي بعدما كان منعزلاً عنهم في المنزل، وكان يقرأ كتبًا في السحر والشعوذة.

وبدأت الجريمة عندما أبلغ أهالي عزبة الصعايدة قسم شرطة إمبابة بقتل شاب لوالدته وشقيقه، وإصابة والده، فانتقلت قوة على رأسها العميد أيمن الحمزاوي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم إمبابة.

وتبين أن المتهم احتجز نفسه داخل غرفة نوم بالشقة بجوار جثتي شقيقه ووالدته حاملاً في إحدى يديه سلاح الجريمة وفي الأخرى "شومة" مهددًا كل من يحاول الاقتراب منه لإلقاء القبض عليه، ظل الأمر قرابة الأربع ساعات حتى لجأت أخيرا قوات المباحث إلى رش "غاز أعصاب" على وجه المتهم لتخديره، وفور فقدانه الاتزان تمت السيطرة عليه وضبطه.

وكشفت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث أن المتهم "محي . ر . م"، 31 سنة كان يعمل مدرب كاراتيه بنادي الزمالك وترك العمل منذ قرابة شهر، ما أصابه بحالة اكتئاب وحالة من الاهتزاز النفسي دفعته لحمل سكين بصورة دائمة بين طيات ملابسه، وتبين أنه وقعت مشادة كلامية بينه وبين شقيقه التوأم بسبب دخوله لغرفته دون استئذان أثناء تأديته للصلاة، حيث اصطدم به شقيقه فخرج المتهم من الصلاة دون إكمالها ونشبت بينه وبين شقيقه مشادة كلامية، فدفعه شقيقه، ما أثار غضب المتهم وأخرج السكين من بين طيات ملابسه وسدد به طعنة إلى شقيقه بالظهر الذي استدار لحماية نفسه فعاجله بطعنتين بالصدر والبطن.

وأضافت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أن والدة المتهم، أسرعت تجاه الغرفة بعد تعالي صوت شقيقه القتيل وحاولت إبعاده عنه فغرس السكين بصدرها وأصابها بالقلب، ثم انهال عليها بعدة طعنات؛ وأثناء محاولة والده انتزاع السكين من يديه ضربه بها في رأسه فأصابه بجرح قطعي .

انتقلت نيابة إمبابة برئاسة المستشار باهر حسن، إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة التصويرية، وتبين أن الشقة مكونة من غرفتين وصالة، إحدى الغرفتين وجد بها جثة شقيق المتهم التوأم ووالدته "نورا.م"، 67 سنة.

كما تبين وجود آثار دماء بأنحاء الغرفة، وقام خبراء الأدلة الجنائية برفع الآثار البيولوجية للجريمة، وحرزت النيابة 3 كتب من أعلى مكتب المتهم عبارة عن كتب خاصة بالسحر والشعوذة، وبمواجهته بالجريمة أقر بارتكابها فوجهت له النيابة تهمة القتل العمد لوالدته وشقيقه والشروع في القتل لوالده، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال "ماجد.م"، أحد السكان بالعقار الذي شهد الجريمة، إن المتهم كان انطوائيا ويذهب إلى أحد المساجد غير المعلومة للصلاة بها، ولا يلقي السلام على أحد، ثم انقطع عن النزول من المنزل لأكثر من شهر، وزاره قبل الجريمة بعض الشيوخ الملتحين، وطلبوا لقاء المتهم فذهب شقيقه لحجرته لإخباره فاشتد الكلام بينهما وأخبره المتهم أنه لا يريد رؤية أحد من هؤلاء الأشخاص، ثم قام المتهم بقتل شقيقه ووالدته بعد محاولتها إنقاذ ابنها، ثم قام المتهم بالاعتداء على والده وضربه بالسكين في جبينه.