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الجيش الليبي التابع لمجلس النواب:تدمير هدف عسكري في سواحل درنة

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مصراوي Masrawy

الجيش الليبي التابع لمجلس النواب:تدمير هدف عسكري في سواحل درنة

05:35 م الخميس 03 أغسطس 2017

الجيش الليبي التابع لمجلس النواب:تدمير هدف عسكري في سواحل درنة

الجيش الليبي

ألمانيا - (د ب أ):

أكد مصدر عسكري بالجيش الليبي، التابع لمجلس النواب ، أن القوات البرية في محور الساحل تعاملت مع هدف بحري قبالة سواحل مدينة درنة كان يحاول الوصول إلى شاطئ مصيف إدليس.

وأضاف المصدر -لم يتم تسميته- لموقع "بوابة أفريقيا ، اليوم الخميس، بأن القوات البرية أبلغت غرفة العمليات عن عدد خمسة أهداف بحرية خلال الأسبوع الماضي تم تدمير أحدها من قبل القوات البرية.

وكانت غرفة عمليات عمر المختار-درنة، التابعة للقيادة العامة للجيش، أعلنت الأسبوع الماضي، عن إغلاق كافة المنافذ الشرقية والغربية والجنوبية حول مدينة درنه إلى حين إشعار آخر على خلفية إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الليبي من قبل مقاتلي شورى درنة ومقتل أحد أفراد طاقمها وأسر أخر.

يذكر أن مدينة درنة معقل مجلش شوري المدينة وتنظيمات إرهابية اخرى قد تعرضت لقصف من جانب الطائرات الحربية المصرية عقب الهجوم الذي استهدف حافلة كانت تقل اقباطا في محافظة المنيا جنوب في شهر مايو الماضي.

وتشهد ليبيا انفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام2011، كما تتنازع علي إدارتها ثلاث حكومات ،وهى المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقةعن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

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مصراوي Masrawy

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