المصريين الأحرار: سنتقدم بمشروعات قوانين تخص الاقتصاد دور الانعقاد المقبل

التحرير

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قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يعد الكثير من مشاريع القوانين، لتقديمها فى دور الإنعقاد الثالث بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الفترة الحالية ما بين دور الإنعقاد الثانى والثالث فترة كافية لإعداد القوانين، على عكس دور الانعقاد الثانى الذى كان به كثير من مشروعات القوانين التى قدمتها الحكومة.

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وأضاف خليل فى تصريحات لـ«التحرير»: «فى دور الإنعقاد الثانى قدمنا مشروعات قوانين أقل من دور الإنعقاد الأول، ومعظم القوانين التى سنقدمها بدور الإنعقاد الثالث ستخص الأمور الإقتصادية، بالإضافة إلي مشروعات لضبط وتطوير قطاع الأعمال، والعمل على تحسن أداؤه، بالإضافة إلى تقديم مشروعات قوانين لمكافحة الفساد، وأخرى متعلقة بضبط الإعلام».

