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رئيس مدينة أسيوط يتفاجأ ببطاطس في ثلاجة أمصال وحدة صحية (صور)

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رئيس مدينة أسيوط يتفاجأ ببطاطس في ثلاجة أمصال وحدة صحية (صور) رئيس مدينة أسيوط يتفاجأ ببطاطس في ثلاجة أمصال وحدة صحية (صور)

التحرير

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كتب - محمد ممدوح

تفاجأ المهندس نبيل الطيبي رئيس مركز ومدينة أسيوط بوجود بطاطس وكوسة وفلفل داخل ثلاجة الأمصال بالوحدة الصحية في قرية نجع سبع، خلال جولة تفقدية أجراها اليوم الخميس للاطمئنان على سير العمل بها.

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واستجاب الطيبي لشكوى أحد المواطنين من عدم وجود طبيب وإهمال بعض الموظفين بالوحدة، وتوجه لتفقدها، وثبت صحة البلاغ وعدم وجود أطباء بالوحدة الصحية فضلا على عدد من المخالفات من بينها العثور على "بطاطس وكوسة وفلفل" داخل ثلاجة قسم الاستقبال بالوحدة والمخصصة للأمصال.

وقال الطبيي لـ"التحرير" إنه رفع مذكرة بتلك المخالفات إلى الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المقصرين.

 

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التحرير

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