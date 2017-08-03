السعودية تفرض حظرًا مؤقتًا على استيراد الأسماك من مصر

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فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية حظرا مؤقتا على استيراد الأسماك الحية، بما فيها أسماك الزينة من مصر، بسبب مرض "Tilapia Lake Virus" حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأرجعت الوزارة السعودية قرارها إلى النشرة التحذيرية التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة "فاو" بتسجيل مرض (Tilapia Lake Virus) الذي يصيب الأسماك في مصر.

وأكد نائب مدير عام الإدارة العامة للمحاجر السعودية، الدكتور إبراهيم النويصر، أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من دخول الأمراض.

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من جانبه، قال الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إنه لا يوجد حظر «دائم»، ولكنه حظر مؤقت من السعودية لتصدير الأسماك إلى أسواقها، مضيفًا أن القرار السعودي يرتبط بتطبيق منظومة دولية لتنظيم عمليات تصدير الأسماك بين الدول وبعضها، مشيرًا إلى وجود خطابات متبادلة بين السعودية ومصر عن طريق العلاقات الخارجية الزراعية وهيئة تنمية الثروة السمكية المصرية، بوقف تصدير الأسماك الحية بداية من أول أغسطس لمراجعة المنشآت التصديرية وليس لوجود فيروس.

وأوضح «الحسني» في تصريحات له اليوم الخميس أن السعودية طالبت في خطاباتها الرسمية الواردة إلى العلاقات الخارجية الزراعية والهيئة بتطبيق الاشتراطات الأوروبية من خلال 5 منشآت معتمدة في مصر تطبق المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئة المتعلقة بتصدير الأسماك الحية إلى الخارج، أسوة بما يتم تطبيقه عند تصدير الدواجن من منشآت محددة يتم اعتمادها على أساس تطبيقها الاشتراطات الدولية المعنية بالخلو من الأمراض التي تعيق التصدير، فضلًا عن تطبيق هذه المنشآت قواعد الأمان الحيوي في مجال إنتاج الأسماك لتتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية.

من الجدير بالذكر أن فيروس (Tilapia Lake Virus) يصيب أسماك البلطي فقط ويتسبب في نفوقها.