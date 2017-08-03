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رئيس "أزهرية الدقهلية": ارتداء الزي الرسمي شرط أساسي ومن يخالفه يُنقل

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مصراوي Masrawy

رئيس "أزهرية الدقهلية": ارتداء الزي الرسمي شرط أساسي ومن يخالفه يُنقل

05:21 م الخميس 03 أغسطس 2017

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر الشيخ وحيد عايش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، إلزام رؤساء الإدارات التعليمية الأزهرية في مراكز المحافظة بارتداء"الزي الأزهري"، وكذلك شيوخ ووكلاء المعاهد.

جاء ذلك في اجتماع عاجل لمديري الإدارات التعليمية بالمنطقة، اليوم الخميس، بخصوص تحويلات الطلاب من الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم، بحضور الشيخ خالد حسن، مدير إدارة الامتحانات، والشيخ إبراهيم عبدالله، مدير التعليم الابتدائي، والشيخ السيد ياقوت، مدير التعليم النموذجي.

وحذر "عايش" من عدم الالتزام بالقرار، مؤكدًا اتخاذ كافة السبل القانونية تجاه من يخالف التعليمات، ونقلة إلى العمل خارج إدارته التعليمية.

وأكد "عايش" أن جميع العاملين في المنطقة ومعاهدها في خدمة الطالب، وأي مشكلة يتقدم بها ولي الأمر يجب أن تحل في المعهد أو الإدارة التعليمية، وستتم محاسبة المقصر عن حل المشكلة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في المنشور الخاص بالتحويلات، وأن تكون هذه التعليمات صباح غد في كل معهد، معربًا عن أمله في ألا يتقدم الأهالي بشكاوى خاصة بعدم وصول نشرة التحويلات ونماذج التحويل بالمعاهد.

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مصراوي Masrawy

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