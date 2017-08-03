دولة عربية تنضم الى الدول التي تحظر ارتداء النقاب

كتبت-نرمين الجلاد:

في الوقت الذي حظرت بعض الدول الأجنبية ارتداء النقاب، وصل الأمر الى دولة عربية أصدرت قرار بحظر ارتداء الملابس التي تخفي الوجه وذلك لأسباب أمنية.

كشف وزير الشؤون الدينية والمجتمع المدني "الكازاخستاني نورلان إيرميكبايف"، أنه تم مناقشة تعديلات على قانون يفرض الحظر على ارتداء الملابس التي تخفي الوجه خاصةً في الأماكن العامة من البلاد، وفقا لما نشره موقع "سبوتنيك".

وأشار "إيرميكبايف" خلال مؤتمر صحفي، "يناقش اقتراح حظر النقاب في البلاد، وذلك بالاعتماد على الخبرة الدولية في هذا المجال بالإضافة لاعتبارات أمنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على التقاليد الثقافية والوطنية والاخلاقية.

وقال الوزير الكازاخستاني بأن التعديلات على القانون تأتي بناء على مطالبات من منظمات المجتمع الدولي في البلاد بهذا الخصوص، وأضاف إيرميكبايف أن "الناس الذين يرتدون هذه الملابس يتعمدون إظهار الخلاف مع المبادئ والقيم الروحية في مجتمعنا، بالإضافة لتأثيرهم السلبي على الآخرين".

وفي مصر بدأ البرلمان المصري العام الماضي، من إعداد مشروع قانون جديد من شأنه منع النساء من ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمكاتب الحكومية، وعلي أثر ذلك منعت جامعة القاهرة ارتداء النقاب بين أعضاء هيئات التدريس في الجامعة، والأطباء والممرضات في كليات الطب والمستشفيات الجامعية.