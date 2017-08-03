أخبار عاجلة

تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى -
تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الإثنين -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة -
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحادث انهيار عقار المنصورة إلى 9 أشخاص

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحادث انهيار عقار المنصورة إلى 9 أشخاص

05:33 م الخميس 03 أغسطس 2017

الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحادث انهيار عقار المنصورة إلى 9 أشخاص

ارشيفية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار عقار مدينة المنصورة إلى 9 مصابين وحالة وفاة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هناك 4 من المصابين تم إسعافهم في موقع الحادث إثر معاناتهم من اختناقات، بينما تم نقل باقي المصابين وحالة الوفاة إلى مستشفى طوارئ المنصورة.

وأشار "مجاهد" في بيان صحفي، إلى أن الإصابات تراوحت بين اختناقات واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مؤكدًا أن المصابين يتلقون العلاج والعناية الطبية اللازمة والمستشفى بها كمية وفيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم من مختلف الفصائل.

يذكر أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف مجهزة، فيما تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات الدقهلية، كما يتواجد وكيل وزارة الصحة بموقع الحادث ويتابع الموقف عن قرب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الداخلية ترفض طلب "الصيادلة" الاعتصام داخل وزارة الصحة

    أخبار

  • الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 33 أخرين في 3 سير

    أخبار

  • الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 11 في حادث تصادم بالبحيرة

    أخبار

  • الصحة: إصابة 49 مواطنًا في 3 حوادث بسوهاج والسويس والجيزة

    أخبار

إعلان

02ce4ac5c2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

مساء dmc - أبرز حوادث الطرق في مصر

مساء dmc - أبرز حوادث الطرق في مصر