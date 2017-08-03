الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحادث انهيار عقار المنصورة إلى 9 أشخاص

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار عقار مدينة المنصورة إلى 9 مصابين وحالة وفاة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هناك 4 من المصابين تم إسعافهم في موقع الحادث إثر معاناتهم من اختناقات، بينما تم نقل باقي المصابين وحالة الوفاة إلى مستشفى طوارئ المنصورة.

وأشار "مجاهد" في بيان صحفي، إلى أن الإصابات تراوحت بين اختناقات واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مؤكدًا أن المصابين يتلقون العلاج والعناية الطبية اللازمة والمستشفى بها كمية وفيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم من مختلف الفصائل.

يذكر أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف مجهزة، فيما تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات الدقهلية، كما يتواجد وكيل وزارة الصحة بموقع الحادث ويتابع الموقف عن قرب.