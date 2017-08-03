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جرح 6 أشخاص إثر انفجار في مقهى بألمانيا

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مصراوي Masrawy

جرح 6 أشخاص إثر انفجار في مقهى بألمانيا

05:23 م الخميس 03 أغسطس 2017

جرح 6 أشخاص إثر انفجار في مقهى بألمانيا

انفجار في مقهى بألمانيا

ألمانيا - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، أن انفجارا بأحد مقاهي الشيشة في مدينة جيسن بولاية هيسن وسط ألمانيا أدى إلى جرح ستة أشخاص، جروح واحد منهم خطيرة.

وأضافت الشرطة أن شهود عيان سمعوا ليلة أمس صوتا مدويا نجم عن الانفجار، مشيرة إلى أن النار اندلعت عقب الانفجار بأحد مقاهي الشيشة الكائن بمبنى يتضمن شققا سكنية ومكاتب عمل، وأن النار أضرت بشدة بمنزل مجاور.

وأوضحت شرطة المدينة أن شارعين من شوارع المنطقة المحيطة تم إغلاقهما من أجل تيسير عمل سيارات الإطفاء.

وتقدر الشرطة قيمة الخسائر العينية بعدة مئات آلاف اليورو.

ولم تتوصل التحقيقات التي جرت حتى الآن إلى سبب الانفجار والحريق الذي أعقبه، وفقا لما صرحت به الشرطة التي بينت أن البيت المجاور للمقهى مباشرة ويضم مساكن لعدة عائلات تعرض لموجة قوية من الضغط قبيل حدوث الانفجار.

وقالت الشرطة إن انهيارا جزئيا للمبنى يمكن أن يقع حاليا، مشيرة إلى أن المبنى لا يمكن دخوله مبدئيا في الوقت الراهن من أجل إتمام التحقيقات.

وأوضحت الشرطة أنه تم استدعاء مهندس إنشاءات لتقدير درجة الأمان داخل المنزل.

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