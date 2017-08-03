نتنياهو يضع حجر أساس المئات من الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

تل أبيب - (د ب أ):

شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في مراسم وضع حجر أساس المئات من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وتشمل الخطة إقامة 1100 وحدة سكنية في مستوطنة "بيتار عيليت" غرب بيت لحم في الضفة الغربية.

وقال نتنياهو، وفقا لبيان صادر عن ديوانه :"نقف بعزم في جميع أنحاء البلاد دعما للاستيطان".

وأضاف :"لا توجد حكومة بذلت جهدا لصالح الاستيطان في أرض إسرائيل أكثر من هذه الحكومة".

وقال نتنياهو إنه يدعم إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح والحفاظ على الوضع القائم.

وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بشدة هذا المشروع، وأكد أن المستوطنات غير شرعية من أساسها، وأن على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فورا عن نهجها التدميري لحل الدولتين.

وشدد على أن "أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة هي أراض فلسطينية محتلة، وليست أرض إسرائيل، كما زعم نتنياهو في كلمته، وعلى أن التصعيد الذي تقوم به الحكومة الاسرائيلية واستفزازاتها الاستيطانية، تستدعي التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث الإسرائيلي".

ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية الى التدخل فورا من أجل وقف محاولات نتنياهو تقويض الجهود التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الصراع والتي رحب بها الجانب الفلسطيني وأبدى كل الاستعداد لإنجاحها.