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"العربية للتصنيع": حريصون على التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات العسكرية

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مصراوي Masrawy

"العربية للتصنيع": حريصون على التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات العسكرية

03:42 م الخميس 03 أغسطس 2017

الفريق عبد العزيز سُيف الدين رئيس الهيئة العربية ل

كتب- مصطفى المنشاوي:

أكد الفريق عبد العزيز سُيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المُستقبل والأمل لغد أفضل أصبح الآن واقعا ملموسا في قارة إفريقيا بثراوتها الطبيعية والبشرية.

وأضاف سيف الدين خلال استقباله الفريق عبد العزيز سيف الدين وزير الدفاع التشادي: "مُستقبلنا مُشترك وأنه لابد من تحقيق التكامل والتنسيق فيما بيننا من أجل أن نحقق آمال وطموحات شعوبنا وأن ذلك ليس مُستحيلا طالما تعاوننا وتم إستغلال إمكاناتنا بشكل أفضل".

وقال عبد العزيز: "لسنا أقل من دول عديدة بقارات أخري إستطاعات تحقيق الإكتفاء الذاتي لشعوبها من خلال التعاون والتنسيق الناجح المبني علي أهداف واحدة مُشتركة".

وأكد سيف الدين، حرص الهيئة العربية للتصنيع على التعاون مع كافة دول القارة الإفريقية، مضيفا أن الهيئة علي أتم الإستعداد لإستغلال كافة إمكانياتها وتسويق مُنتجاتها لصالح دولة تشاد الشقيقة.

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