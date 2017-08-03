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بالصور- مدير أمن الإسماعيلية يتفقد مواقعًا شرطية.. ويوجه بارتداء واقي الرصاص

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مصراوي Masrawy

بالصور- مدير أمن الإسماعيلية يتفقد مواقعًا شرطية.. ويوجه بارتداء واقي الرصاص

04:52 م الخميس 03 أغسطس 2017

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الإسماعيلية - إنجي هيبة:

تفقد اللواء محمد علي، مدير أمن الإسماعيلية، اليوم الخميس، الحالة الأمنية بمختلف المواقع الشرطية والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، منها المنطقه الثانية صحراوي، وكمين الكوبري العلوي ودير الحبايب.

شدد مدير الأمن على القوات، بضرورة اتخاذ إجراءات التأمين الذاتي اللازمة، وارتداء الصديري الواقي من الرصاص، وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تأثر على الأداء الأمني والخدمي للمواطنين.

وأكد مدير الأمن في تصريحات صحفية على هامش الجولة، أهمية التزام القوات بقوانين حقوق الإنسان، والحفاظ على حقوق وممتلكات المواطن، والنظام والأمن العام.

وأوضح مدير الأمن أن هناك تقييم أداء يجري بصفة مستمرة في مختلف المواقع الشرطية، للوقوف على مدى استيعاب القوات لكل المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة والتعرف ميدانيًا على مدى جاهزية القوات، لمواجهة كل صور الخروج على القانون.

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