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وزراء إعلام الدول الـ4 يؤكدون أهمية التنسيق المشترك بينهم في مواجهة خطاب الكراهية

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مصراوي Masrawy

وزراء إعلام الدول الـ4 يؤكدون أهمية التنسيق المشترك بينهم في مواجهة خطاب الكراهية

04:56 م الخميس 03 أغسطس 2017

وزراء إعلام الدول الـ4 يؤكدون أهمية التنسيق المشترك بينهم في مواجهة خطاب الكراهية

جدة - (د ب أ):
بحث مسؤولو إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب اليوم الخميس، في اجتماع في جدة بالمملكة العربية ، أهمية استمرار التنسيق الإعلامي المشترك لمواجهة التطرف والإرهاب بشتى أنواعه، من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.

وتطرق المشاركون فى الاجتماع إلى أهمية التصدي للحملات الإعلامية الداعية لخطاب الكراهية الذي ترعاه حكومة قطر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المسؤولين أكدوا أن المملكة العربية السعودية على مدى التاريخ قامت بدور عظيم في خدمة الحجاج ورعايتهم، وبذلت الجهود في تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة لجميع المسلمين، وعلى الرفض القاطع للدعاوى الموجهة إلى تسييس الحج، والزج بهذه الشعيرة الدينية في خدمة أهداف سياسية مغرضة.

وتناول المسؤولون عن الاعلام فى مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى للإعلام، والسعودية عواد بن صالح العواد وزير الإعلام، والإمارات سلطان الجابر وزير الدولة رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للاعلام، والبحرين على بن محمد الرميحى وزير الإعلام، مجموعة من المقترحات حول تعزيز العمل المشترك بما يخدم الجهود الدولية في مكافحة التطرف والإرهاب في العالم، والعمل على محاربة خطاب الكراهية المدعوم من حكومة قطر.

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