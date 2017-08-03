مصدر: عملية "كحت بالرحم" وراء وفاة الراقصة "غزل"

كتب -صابر المحلاوي:

كشفت مصدر قضائي، عن تفاصيل وفاة الراقصة "غزل" داخل مستشفى خاص بمنطقة حدائق الأهرام اليوم الخميس.

وقال المصدر، إن الراقصة انتقلت صباح اليوم الخميس، إلى المستشفى، عقب ظهور أعراض الهبوط والعرق المستمر، حيث تم عرضها على الطبيب الذي أمر بدخولها غرفة العمليات عقب الكشف عن وفاة جنينها داخل الرحم.

وأضاف المصدر، دخلت المتوفية إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة "كحت" بالرحم وتنظيف عقب وفاة الجنين بداخل الرحم، وكان يرافقها زوجها ووالدها حتى قبل دخولها، ورافقها إلى العمليات طبيب تخدير وطبيب جراحة و3 ممرضات، وعقب ذلك خرج طبيب التخدير ويليه بـ 15 دقيقة خرجت إحدى الممرضات مُسرعة ثم عادت مرة أخرى لغرفة العمليات.

وتابع المصدر، أنه فور إبلاغ زوج المتوفية بوفاتها داخل غرفة العمليات توجه إلى قسم شرطة الهرم وحرر محضرًا اتهم فيه مدير المستشفى وطبيب الجراحة و3 ممرضات بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة زوجته أثناء العملية.

كانت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد عطية، ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الراقصة "غزل" لبيان سبب الوفاة بعدما لقت مصرعها عقب إجراء عملية جراحية داخل مستشفى خاص بحدائق الأهرام.

استمعت النيابة لأقوال والد المجني عليها، والذي اتهم المستشفى بالإهمال والتسبب في وفاة ابنته.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الهرم، يفيد بوفاة راقصة تدعى "غزل" داخل مستشفى خاص بحدائق الأهرام، فانتقلت قوة أمنية برئاسة العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم شرطة الهرم، والمقدم محمد الصغير، رئيس المباحث، لموقع الحادث، وتم إجراء المعاينة اللازمة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، ومناقشة مدير المستشفى عن سبب حدوث الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أصدرت قراراتها السابقة.