أخبار عاجلة

باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى -
تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الإثنين -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة -
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
خاص- ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصدر: عملية "كحت بالرحم" وراء وفاة الراقصة "غزل"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر: عملية "كحت بالرحم" وراء وفاة الراقصة "غزل"

05:00 م الخميس 03 أغسطس 2017

كتب -صابر المحلاوي:

كشفت مصدر قضائي، عن تفاصيل وفاة الراقصة "غزل" داخل مستشفى خاص بمنطقة حدائق الأهرام اليوم الخميس.

وقال المصدر، إن الراقصة انتقلت صباح اليوم الخميس، إلى المستشفى، عقب ظهور أعراض الهبوط والعرق المستمر، حيث تم عرضها على الطبيب الذي أمر بدخولها غرفة العمليات عقب الكشف عن وفاة جنينها داخل الرحم.

وأضاف المصدر، دخلت المتوفية إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة "كحت" بالرحم وتنظيف عقب وفاة الجنين بداخل الرحم، وكان يرافقها زوجها ووالدها حتى قبل دخولها، ورافقها إلى العمليات طبيب تخدير وطبيب جراحة و3 ممرضات، وعقب ذلك خرج طبيب التخدير ويليه بـ 15 دقيقة خرجت إحدى الممرضات مُسرعة ثم عادت مرة أخرى لغرفة العمليات.

وتابع المصدر، أنه فور إبلاغ زوج المتوفية بوفاتها داخل غرفة العمليات توجه إلى قسم شرطة الهرم وحرر محضرًا اتهم فيه مدير المستشفى وطبيب الجراحة و3 ممرضات بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة زوجته أثناء العملية.

كانت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد عطية، ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الراقصة "غزل" لبيان سبب الوفاة بعدما لقت مصرعها عقب إجراء عملية جراحية داخل مستشفى خاص بحدائق الأهرام.

استمعت النيابة لأقوال والد المجني عليها، والذي اتهم المستشفى بالإهمال والتسبب في وفاة ابنته.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الهرم، يفيد بوفاة راقصة تدعى "غزل" داخل مستشفى خاص بحدائق الأهرام، فانتقلت قوة أمنية برئاسة العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم شرطة الهرم، والمقدم محمد الصغير، رئيس المباحث، لموقع الحادث، وتم إجراء المعاينة اللازمة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، ومناقشة مدير المستشفى عن سبب حدوث الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أصدرت قراراتها السابقة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النيابة تأمر بتشريح جثة الراقصة "غزل" بعد وفاتها داخل مستشفى خاص بحدائق

    أخبار

  • ضبط 4 طلاب تعدوا جنسيًا على طفل داخل حمام سباحة في الهرم

    أخبار

  • سيدة تشرع في الانتحار من الطابق السادس بالهرم: "جوزي محبوس والحالة

    أخبار

  • مشاجرة بالخرطوش والزجاجات الفارغة في حدائق الأهرام

    أخبار

إعلان

d2f2b65491.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها

تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها

ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر

ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر

باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب

باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل